Football.ua представляє прев'ю матчу півфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 30 квітня та розпочнеться о 22:00.

Український футбол цього сезону вже може похизуватись дебютною присутністю свого представника на півфінальній стадії Ліги конференцій УЄФА. І напевно донецький Шахтар зустріне на своєму шляху першого серйозного суперника, який дасть відповідь на питання, чи готова команда Арда Турана в її нинішньому стаді до дійсно серйозних викликів.

ШАХТАР — КРІСТАЛ ПЕЛЕС

ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МІСЬКИЙ СТАДІОН, КРАКІВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Про це намагались говорити небагато, а якщо й заходила розмова, то дуже обережно — "гірники" перебувають за два кроки до фінальної точки маршруту в єврокубках та вирішальної дуелі в Лейпцигу. І насправді лише сама думка про те, що в нинішніх умовах український клуб може замахнутись на здобуття європейського трофею, виглядає просто фантастикою.

Для того, щоб ця велика мрія українських уболівальників, у яку, судячи з усього, за ходом турніру повірили й самі футболісти Шахтаря, стала реальністю, треба обіграти суперника, який виступає в найбільш престижній національній лізі світу. Лондонський Крістал Пелес.

Це буде чергова позначка на широкій мапі європейського футболу для "помаранчево-чорних", і насправді лише поодинока для "склярів". Бо в єврокубках вони досі почувають себе чужинцями, оскільки до цього лише на пів ноги зазирали на міжнародну арену шляхом Кубка Інтертото в 1998 році. Але всі колись із чогось починали свій шлях, і кому, як не Шахтарю, про це відомо.

При цьому Крістал Пелес насправді потрапив на міжнародну арену лише за рахунок того, що виграв Кубок Англії на Вемблі проти Манчестер Сіті приблизно рік тому, а потім ще й Суперкубок країни в дуелі проти Ліверпуля в серії пенальті зумів здобути. При цьому "склярі" ледь заповзли потім повз норвезький Фредрікстад до основного раунду, де зустрілись, серед інших, із київським Динамо. Пригадувати той матч зайвий раз не варто, бо нічого хорошого для команди тоді ще Олександра Шовковського там не було (0:2).

При цьому жодної недооцінки Шахтаря з боку Олівера Гласнера немає, що стало очевидним за його пресконференцією напередодні гри з повним розумінням стану речей у поточному сезоні УПЛ та, зокрема, розташуванню одвічних суперників за Класичним один відносно одного. До речі, щодо Класичного, воно вже цими вихідними, нехай і позбавлене чемпіонського контексту для "біло-синьої" частини.

Шахтар із своєю перевагою в +8 над черкаським ЛНЗ зробив усе необхідне, щоб перед півфіналами Ліги конференцій узагалі не думати про внутрішню арену. Хоча все одно є сумніви, що Туран не зарядить будь-який перелік власних підопічних на гру проти Динамо. А на Крістал Пелес заряджати й нікого не треба — це велика європейська вітрина, і саме після таких матчів, а не виступами проти Лех чи АЗ, при всій повазі, Шахтар "продаватиме" власні ігрові активи на великі ринки.

Зробимо вигляд, що чемпіонська інтрига в УПЛ ще існує (хоча це насправді так навіть із точки зору простої арифметики), тоді як що потрібно Крістал Пелес у цьому сезоні АПЛ? Це вам не Тоттенгем із Вест Гемом, щоб боротись за виживання один проти одного в заключні тури. Команда Гласнера вже завершила кампанію достроково й знову перебуватиме в середині турнірної таблиці, як і від моменту свого повернення до "елітного" дивізіону в сезоні-2013/14.

Минулими вихідними "склярі" грали на полі Ліверпуля, і навіть за умов, що "червоним" у тому матчі потрібен був результат, а лондонцям — ні, усе одно гості створили проблеми на Енфілді (1:3). Шахтар ж натомість у резервному складі обіграв Кудрівку з аналогічним рахунком, а решту справи в контексті інтриги зробив ЛНЗ нічиєю проти харківського Металіста 1925.

І насправді на кожному з попередніх етапів було якесь відчуття можливої відстороненості команди Турана від подій на міжнародній арені, тоді як чемпіонський титул в УПЛ вважався головною метою на сезон. Але це той самий випадок, коли апетит з’явився за ходом трапези, і раптово Краків став не таким уже й чужим для "гірників". Тож коли ти перебуваєш за два кроки до великого фіналу й відповідно за три взагалі до шаленого тріумфу, то чом би й не спробувати? 90-річчя клубу святкується один раз.

За версією букмекерів, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 3.75, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 2.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина, Очеретько — Аліссон, Еліас, Егіналду.

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.

Не зіграють: Дукуре (коліно), Гессан (коліно), Нкетіа (стегно).

📊 ПОТОЧНА ФОРМА