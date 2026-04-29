Півзахисник Шахтаря розповів про бойовий настрій команди, тактику протистояння фізично міцнішим англійцям та принципову відмову жертвувати матчем з Динамо заради єврокубків.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько напередодні першого півфінального матчу Ліги конференцій УЄФА проти англійського Крістал Пелес поспілкувався з журналістами. Гравець оцінив майбутнього суперника з АПЛ та розповів, як команда долає труднощі надщільного графіка.

Очеретько підкреслив, що для молодої команди гірників цей матч стане справжнім випробуванням, але футболісти підходять до гри без страху та з великим бажанням:

"Уже хочемо грати, у всіх настрій дуже позитивний. Хочемо грати у свій, атакувальний футбол і намагатимемося порадувати наших уболівальників. Ми пройшли дуже непростий, важкий шлях. Але, звичайно, усі хочуть показати себе проти ліг топ-5, особливо проти такого клубу, як Крістал Пелес", — заявив гравець.

Відповідаючи на запитання про фізичну перевагу англійців (зокрема, високий зріст їхніх нападників порівняно із середніми показниками захисту Шахтаря), півзахисник зазначив, що донеччани робитимуть ставку на тактичну дисципліну:

"Так, знаємо, що в них дуже високий нападник, але ми гратимемо розумом, так би мовити, і не дозволятимемо подавати на нього в штрафну зону", — наголосив гравець.

Для Очеретька цей єврокубковий півфінал має особливе значення, адже його шлях до закріплення в основі був довгим і пролягав через оренди:

"Дійсно, у мене непростий шлях до першої команди Шахтаря, я багато де був, багато де грав. І дуже задоволений, що представляю цю емблему, цю команду на чолі з Містером. Дуже радий, що ми вийшли до півфіналу. Хочу добитися із цим клубом тільки найкращого результату", — зауважив Олег.

Незважаючи на те, що Шахтарю доведеться зіграти три важкоенерговитратні поєдинки лише за сім днів (серед яких — українське класико проти Динамо), команда не збирається вдаватися до масштабної ротації чи берегти сили, як це роблять деякі європейські гранди:

Знаєте, нам, так би мовити, байдуже, коли грати, у який час – ми максимально віддаємося. Ці переїзди нас роблять тільки сильнішими. Хочемо перемагати. Граємо за цю емблему, за уболівальників, і ніхто не може розслабитися – усі віддаються повністю на футбольному полі, на 100 відсотків, — резюмував Очеретько.