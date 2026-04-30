"Гірники" пропустили гол вже на 21 секунді півфіналу єврокубку.

Наразі проходить перший півфінальний матч Ліги конференцій, у якому донецький Шахтар приймає Крістал Пелес.

Команда Арди Турана пропустила вже на 21 секунді зустрічі, коли результативним ударом відзначився Ісмаїла Сарр.

Таким чином, гол Сарра став найшвидшим в історії матчів Ліги конференцій, третього за значимістю єврокубку, що проводиться із сезону-2021/22.

Цього сезону Сарр провів 38 матчів, у яких забив 18 голів та віддав дві гольові передачі.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Крістал Пелес.