"Гірники" пропустили гол вже на 21 секунді півфіналу єврокубку.
Ісмаїла Сарр, Getty Images
30 квітня 2026, 22:42
Наразі проходить перший півфінальний матч Ліги конференцій, у якому донецький Шахтар приймає Крістал Пелес.
Команда Арди Турана пропустила вже на 21 секунді зустрічі, коли результативним ударом відзначився Ісмаїла Сарр.
Таким чином, гол Сарра став найшвидшим в історії матчів Ліги конференцій, третього за значимістю єврокубку, що проводиться із сезону-2021/22.
Цього сезону Сарр провів 38 матчів, у яких забив 18 голів та віддав дві гольові передачі.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Крістал Пелес.