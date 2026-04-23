Ліга конференцій

Клуб порушив медичні протоколи після втрати свідомості гравцем у матчі з АЗ.

УЄФА застосував санкції до Шахтаря та головного тренера команди Арди Турана через події під час матчу проти АЗ, який відбувся 9 квітня.

Причиною покарання став епізод, коли футболіст Ізакі втратив свідомість на полі, але не був одразу замінений і після надання допомоги ще певний час продовжував гру. УЄФА розцінив це як порушення медичних протоколів, зокрема правил щодо поводження з випадками можливого струсу мозку.

Донецький клуб отримав штраф у розмірі 20 тисяч євро за неналежну комунікацію під час матчу, а також додаткові 10 тисяч євро за недотримання процедури дій при серйозних травмах і вимог медичного регламенту.

Окремо покарано й Арду Турана — наставник Шахтаря має сплатити 20 тисяч євро за порушення встановлених процедур.

Також УЄФА зобов’язав клуб провести спеціальне навчання для гравців, тренерського штабу та персоналу щодо правил реагування на випадки струсу мозку, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.