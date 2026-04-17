Крістал Пелес у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій у гостях поступився Фіорентині (1:2), але пройшов у півфінал за рахунок домашньої перемоги (3:0) у першій грі.

Команда Олівера Гласнера відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 17 хвилині голом відзначився Ісмаїла Сарр, проте на 30 хвилині цифри на табло зрівняв Альберт Гудмундссон.

Перемогу "фіалкам" забезпечив забитий м'яч у виконанні Шера Ндура на 53 хвилині.

Фіорентина – Крістал Пелес 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Гудмундссон (пен. 30), Ндур, 53 – Сарр, 17.

Фіорентина: Де Хеа — Раньєрі, Комуццо (Куадіо, 70),Понграчич — Госенс (Бальбо, 70), Фаджолі (Ндур, 46), Мандрагора, Гаррісон — Соломон (Фацціні, 75), Гудмундссон (Фаббіан, 75) — Пікколі.

Крістал Пелес: Гендерсон — Канво, Лакруа (Ріад, 41), Річардс — Мітчелл, Камада, Вортон (Лерма, 30), Муньйос — Піно (Г'юз, 73), Сарр, Матета (Ларсен, 46).

Попередження: Понграчич, Комуццо, Раньєрі, Ндур, Пікколі — Піно, Сарр, Ріад.