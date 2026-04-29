Захисник відновлюється після травми ахілла.
Тайрік Мітчелл, getty images
29 квітня 2026, 13:25
Захисник Крістал Пелас Тайрік Мітчелл може встигнути відновитися до півфіналу Ліги конференцій проти Шахтаря.
За інформацією Sky Sports, оборонець, який нещодавно зазнав травми ахілла, вже повернувся до тренувань і готується разом із командою до найближчого матчу. Попри відсутність офіційних заяв від клубу, очікується, що Тайрік Мітчелл зможе взяти участь у першому поєдинку.
Мітчелл є одним із лідерів оборони клубу з Лондону. Цього сезону він провів 47 поєдинків, у який забив три голи та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що перший матч 1/2 фіналу між Шахтарем та Крістал Пелас відбудеться 30 квітня у Кракові. Матч-відповідь запланований на 7 травня в Лондоні.