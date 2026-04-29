Ліга конференцій

Головний тренер Шахтаря — про силу "орлів", віру в команду та особливий сенс півфіналу Ліги конференцій.

Наставник Шахтаря Арда Туран поділився думками перед першим півфінальним матчем Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Турецький фахівець наголосив на складності протистояння, фізичних викликах для команди та особливій місії, яку виконує клуб у нинішніх умовах.

Про значення матчу та силу суперника:

"Добрий вечір! Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу нашого опонента, у них чудовий тренер. Це сильна команда, яка представляє світовий футбол на найвищому рівні. Хочемо зіграти у свій футбол, зробити власні кроки та показати себе на полі. Маємо хороший досвід і позитивний настрій, водночас розуміємо, що легко не буде. Утім, якщо говорити про завтрашній матч, ми сповнені ентузіазму й віри в себе".

Про шлях до півфіналу та місію команди:

"Я дуже радий, що ми дійшли до цього рівня. Я трохи мрійник і ніколи не відмовляюся від своїх мрій – завжди хочу вірити в них і передавати цю віру гравцям. Можна знайти багато причин говорити, що все могло бути інакше, проте зараз ми намагаємося дати надію нашим рідним і людям в Україні.

Незважаючи на війну, люди продовжують водити дітей до школи, відвідують кав’ярні, живуть своїм життям. Ми показуємо, що навіть у такий тяжкий час не падаємо духом і хочемо продемонструвати всьому світу, що не здаємося, навіть якщо в нас війна. Це наша місія".

Про фізичний стан команди та труднощі сезону:

"Якщо говорити про команду, то гравці мають чудову фізичну форму. Ми мали дуже багато інтенсивних розмов, але це все гартує і вчить людину. Це молодь, її психологічний стан є вкрай важливим. Іноді, безумовно, буває тяжко. Очікування щодо них дуже високі, це велика відповідальність. Їм нелегко, і наші глядачі й уболівальники не можуть їх підтримувати так, як в Україні, бо зараз ми перебуваємо в іншій країні. Футболісти проводять дуже багато часу в дорозі та автобусах, і це теж важко, утім вони прийняли це й постійно борються та вдосконалюються.

Я впевнений, що в них усе вийде, тому що бачу в їхніх очах бажання. Ми мусимо прийняти, що Крістал Пелес фізично сильніший за нас, проте ми віримо в себе, старатимемося та знаємо, що зробимо все від нас залежне. Тому маю величезну надію на наступний матч. Дякую, що ви тут із нами. Це підтверджує, що спорт об’єднує всіх, і тому пройти цей шлях разом надзвичайно важливо".

Про роботу з гравцями та психологію:

"Передусім потрібно взяти до уваги, що футболісти – це люди, які мають почуття та можуть припуститися помилки. Вони грали в найбільших та найкращих командах. Найважливіше пам’ятати про те, що впродовж 90 хвилин їм не вдасться виступати постійно на одному рівні й будуть моменти, коли потрібно буде себе переламати. Намагаюся пам’ятати про те, що це передусім люди, і пам’ятаю це зі своєї кар’єри. Слід опиратися на власні переконання та властивості.

Коли здається, що є якісь погані результати, то не варто відмовлятися від особистих переконань, адже саме ця система довела нас до того етапу, де ми зараз є. Вона не залежить від того, яку стратегію ми обираємо. Варто пам’ятати про енергію, почуття та відчуття, тримати це на позитивних вібраціях і просто грати. Упевнений, тоді вдасться всі помилки виправити й виграти".

Про особливість півфіналу:

"У подібних матчах я завжди говорю про те, що маю певну мрію. Варто чекати на свій момент і демонструвати максимум своїх можливостей. Водночас важливо, з якого боку ми це показуємо. Потрібно мати чітке уявлення про майбутнє. Я говорю про позитивні сторони, хоча ми не в однакових умовах, суперник має іншу ситуацію. Наша набагато складніша, і це слід розуміти".

Про кадрову ситуацію:

"Якщо йдеться про мʼязові травми, гадаю, тут складна ситуація. Постійно з цими гравцями [Фесюн, Марлон Гомес та Педріньйо] спілкуюся, і ми побачимо, як це виглядатиме".

Про спадщину Мірчі Луческу та передачу досвіду молодому поколінню:

"Це була велика людина, і він, безумовно, дуже багато зробив для спорту. Його спадщину ми завжди будемо носити в серці. А дітям хочу сказати, що вони найважливіші, і жоден матч не є важливішим за їхнє життя та щастя. Я завжди запрошую всіх дітей, щоб вони разом із батьками могли тренуватися і долучатися до спорту".

Про власний тренерський шлях і цілі:

"Ми не можемо знати, як саме доходимо до того етапу, на якому зараз перебуваємо, та я завжди мріяв, щоб це сталося, і хотів би, щоб було ще краще. Звичайно, я хочу, щоб ми виграли цей трофей, але для нас найважливіше – думати лише про завтрашній матч. Важливо те, що буде завтра. Рухатимемося крок за кроком і думатимемо про майбутнє, але наразі бачимо і готуємося лише до завтрашньої гри".

Про підхід до двоматчевого протистояння:

"Якщо думаємо про довшу перспективу цього протистояння, не можемо заходити так далеко, адже це може створити зайвий тиск на команду і зробити завтрашній матч складнішим. Ми хочемо перемогти. Якщо будемо мислити так, це може привести нас до фіналу. Маленькі нюанси можуть мати велике значення, і це буде важка гра. Найважливіший зараз – завтрашній матч, і це перший пункт, який ми бачимо перед собою", — підсумував Арда Туран.

Перший матч Шахтар — Крістал Пелес відбудеться в четвер, 30 квітня, о 22:00 за київським часом.