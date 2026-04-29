Ліга конференцій

Наставник англійського клубу дав пресконференцію напередодні першої зустрічі з донецьким клубом у півфіналі Ліги конференцій.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився очікуваннями від першого півфінального матчу Ліги конференцій проти Шахтаря, відзначивши силу української команди, хороший настрій своїх підопічних і прагнення дійти до фіналу турніру.

Про настрій команди та важливість матчу:

"Так, ми всі з нетерпінням чекаємо на цю гру. Це великий матч — півфінал проти Шахтаря. Коли в турнірі залишаються чотири команди, це означає, що це чотири найкращі команди. Ми почуваємося добре. Команда готова фізично. Всі з нетерпінням чекають гри. У нас хороший настрій, чудова атмосфера, і навіть після поразки від Ліверпуля ми винесли багато позитиву перед цим матчем.

Стиль гри трохи схожий: Ліверпуль грає з вінгерами на кшталт Салаха і Гакпо, а Шахтар також використовує схему 4-3-3. Цей матч із Ліверпулем додає нам впевненості, і завтрашня гра — велика подія для всіх нас і для Крістал Пелес. Ми завжди хочемо вигравати кожен матч, і завтра теж хочемо це зробити".

Про форму команди навесні:

"Це схоже на минулий рік — ми завжди говоримо, що протягом довгого сезону майже неможливо постійно тримати найвищий рівень.

Ми чудово розпочали сезон, але потім трохи здали через травми. Ми говорили, що важливо підійти до вирішального відрізка в найкращій формі, і гравці наполегливо працювали саме заради цього, постійно намагаючись прогресувати.

Ми ніколи не казали: "Добре, просто відпустимо ситуацію". Ми завжди працювали над деталями і зараз перебуваємо в хорошому становищі як у Прем’єр-лізі, так і в Лізі конференцій".

Про прогрес команди та атмосферу на тлі оголошеного свого відходу влітку:

"У нас завжди була одна мета — провести найкращий сезон із Крістал Пелес. Гравці дуже полегшують мою роботу, тому що вони завжди віддаються на тренуваннях.

Мені легко працювати з цією командою, бо я люблю цей колектив — вони багато віддають завдяки своєму ставленню. Я завжди прагну ідеального матчу, хоча ми його ще не провели, і я вимогливий до гравців, постійно підштовхую їх до прогресу.

Мені подобається працювати з ними. Вони працьовиті, але водночас люблять посміятися разом. Вони отримують задоволення від футболу і життя. Ми підтримуємо гравців, які вперше грають у єврокубках і доходять так далеко. Саме це мені подобається як тренеру — що ми можемо розвиватися разом і отримувати задоволення від цього процесу".

Про порівняння Шахтаря та Динамо:

"Чи схожий Шахтар на Динамо, з яким ми вже грали? І так, і ні. Зазвичай вони обидві грають 4-3-3, але київське Динамо змінило схему проти нас і зіграло в п'ять захисників.

Я завжди з великою повагою ставлюся до будь-якого суперника, але індивідуальна якість Шахтаря трохи вища. Це видно і в турнірній таблиці — вони випереджають конкурентів на 15 очок. У них цікавий баланс: досвідчені гравці, збірники і шість-сім молодих бразильців.

Також варто відзначити тренера Арду Турана. У них чітка структура в обороні, вони добре зміщуються, діють компактно, і знайти простір дуже складно. Плюс швидкі переходи в атаку. Це буде серйозний виклик для нас".

Про український футбол та війну:

"Про український футбол говорити непросто, бо є важливіші теми, які потрібно вирішити перед тим, як говорити про футбол. Але я безмежно поважаю всіх, завдяки кому футбол в Україні продовжується і в нього можна грати.

Український футбол — це дуже технічний стиль. Збірна також дуже технічна. Це володіння м’ячем, зазвичай грають за схемою 4-3-3. Шахтар — топкоманда української ліги. Ми дивилися не лише матчі Ліги конференцій, але й ігри чемпіонату. Здається, в останньому матчі вони зробили вісім змін у складі.

Ми добре підготувалися. Мій штаб завжди дуже ретельно готується, переглядаючи безліч матчів, і ми бачимо, які в них сильні та слабкі сторони. Шахтар з усіма своїми бразильцями не є виключенням із правил".

Про сильні сторони Шахтаря:

"Чесно кажучи, у них багато сильних сторін! Форварди, вінгери — вони грають з інвертованими флангами. Півзахисники активно підключаються до штрафного майданчика. Флангові захисники дуже атакувальні. Вони багато комбінують, швидко рухають м’яч, шукають простір між лініями.

Вони люблять грати через центр, не використовують багато навісів, більше дриблінгу та коротких передач. Саме це ми маємо контролювати. Ми знайшли кілька моментів, де можемо створити свої шанси, і тепер усе залежить від того, як ми ними скористаємося".

Про амбіції виграти Лігу конференцій:

"Звичайно, коли ти доходиш до півфіналу, ти хочеш вийти у фінал. Ніхто не скаже, що нормально програти на цій стадії. Це наша мета. Чи зможемо її досягти — не знаю, адже всі команди тут на це заслуговують.

Ми намагаємося не говорити про перемогу в турнірі, а зосередитися на тому, що потрібно зробити на полі. У підсумку ти отримуєш те, на що заслуговуєш. У нас є велике бажання, впевненість і віра, що ми можемо перемогти Шахтар".

Про мотивацію та атмосферу:

"Коли граєш півфінал, ти готовий навіть без додаткового відпочинку — адреналін робить свою справу. Це ті матчі, заради яких ти починав грати у футбол. Я пам’ятаю, як у дитинстві дивився такі ігри по телевізору, а тепер сам є їх частиною.

Стадіон буде майже повний, чудова атмосфера, дві сильні команди, боротьба за трофей — це найкраще, що може бути. Обидві команди покажуть свій максимум", — підсумував Олівер Гласнер.

Перший матч Шахтар — Крістал Пелес відбудеться в четвер, 30 квітня, о 22:00 за київським часом.