Ліга конференцій

Німецька бригада арбітрів працюватиме на першому півфіналі Ліги конференцій у Кракові.

Німецький арбітр Фелікс Цваєр обслуговуватиме перший півфінальний матч Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелас.

Асистентами головного рефері виступлять Роберт Кемптер і Крістіан Дітц, четвертим суддею призначено Свена Яблонскі. За систему VAR відповідатимуть Бастіан Данкерт та Серен Сторкс.

Номінально домашній поєдинок для Шахтаря відбудеться у Кракові на Міському стадіон імені Хенріка Реймана у четвер, 30 квітня. Початок зустрічі — о 22:00.

Нагадаємо, команда Арда Туран у чвертьфіналі пройшла АЗ Алкмар за сумою двох матчів. У першій грі в Кракові “гірники” розгромили суперника з рахунком 3:0, а у матчі-відповіді на виїзді зіграли внічию 2:2.