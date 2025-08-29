Ліга конференцій

Керманич Полісся дав свій коментар після невдачі в Лізі конференцій.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився своїми думками після матчу-відповіді проти Фіорентини в плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26.

Фіорентина — Полісся 3:2 Відео голів та огляд матчу 28.08.2025

Після поразки з рахунком 0:3 у номінально домашньому поєдинку тижнем раніше житомиряни спробували зачепитися за путівку до основного етапу єврокубка, але вдруге зазнали невдачі й залишилися поза турніром.

"Що поробиш? Після замін, які зробила Фіорентина, відчували, що клас є клас. В принципі, нам було вже тяжко. У нас, на жаль, немає таких рівноцінних замін, які можуть підсилити, тому ми на сьогодні маємо такий результат. Але я хочу подякувати хлопцям за те, що вони, як мінімум, сімдесят вісім хвилин тримали всю Флоренцію разом з Реджо-Емілією в напрузі. І, в принципі, у нас були шанси забивати третій гол. Якби Саня Андрієвський забив при рахунку 2:0... Пропустили гол, і, звісно, що стандартні положення — перше, так, і найголовніше — це рівноцінні заміни. На сьогодні поки що ми не маємо цих замін, тому претензії дуже великі. Ті, хто виходить на заміну — на жаль, якісь у нас були пусті, можна так сказати, виходи — і від цього страждає результат.

На початку була свіжість, і видно, що інтенсивність дуже висока, і Фіорентина нам її задала. Але питання, правильно ви сказали, питання в тому, що гравці, які виходять на заміну в Фіорентині, — вони підтримують цю інтенсивність. А, на жаль, у нас цього немає. Тому це проблема. Щоб грати в єврокубках, потрібна якраз ця інтенсивність, і потрібно її виходами на заміну підтримувати, як мінімум. Можливо, щось повинно получатись, щось — не получатись, але, як мінімум, ми повинні виконувати те, що просять. На жаль, від цього страждає результат. І найголовніше, мабуть, те, що все рівно при цьому рахунку, те, що ми маємо — якось це нелогічно. Ми програємо ці матчі. Вони не додають впевненості. Але терпіння... Я розумію, що потрібно терпіння.

Я не скажу, що ми не вірили в рахунок. Ми вірили. Ми пропустили гол, і нам потрібно, як мінімум, двічі забивати. Щоб забивати, потрібні свіжі сили, як мінімум. Тому що ви бачили, наскільки ті хлопці, яких ми замінили, — вони були дуже втомлені, сильно втомлені. Тому ми розуміємо, що у нас попереду матч з Динамо також. Ми не можемо, скажемо так, у цьому матчі вже травмувати таких гравців. Тому молодь вийшла. Для них це досвід. Але молодь у першу чергу повинна розуміти те, що команда є команда, і за команду треба зубами триматись. Працювати на сто відсотків, бути сконцентрованими, як мінімум. Голи зі стандартів — вони кажуть про те, що у нас не було цієї концентрації", — цитує Ротаня офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, матч четвертого туру УПЛ-2025/26 Динамо — Полісся відбудеться в неділю, 31 серпня, розпочавшись о 15:30.