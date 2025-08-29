Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 28 серпня 2025 року.
Фіорентина — Полісся, Getty Images
29 серпня 2025, 10:26
Житомирське Полісся й у другому, виїзному поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зазнало поразки від флорентійської Фіорентини.
У першому таймі матчу в Реджо-Емілії команда Руслана Ротаня двічі уразила ворота іменитого суперника, створивши інтригу. Проте, ближче до завершення другої половини колектив Стефано Піолі повністю перевернув гру, вдруге досягнувши бажаного результату й залишивши представника УПЛ поза основним етапом третього за статусом єврокубка.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Полісся в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Фіорентина — Полісся 3:2 (перший матч — 3:0)
Голи: Додо, 79, Раньєрі, 86, Джеко, 89 — Назаренко, 2, Андрієвський, 14
Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Понграчич, 65), Марі, Віті (Раньєрі, 85) — Додо, Фаджолі, Мандрагора (Зом, 65), Парізі (Госенс, 46) — Фацціні, Джеко, Ндур (Гудмундссон, 46)
Полісся: Кудрик — Кравченко (Корнійчук, 81), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Т. Коста (Лєднєв, 56), Бабенко (Караман, 81), Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 68), Назаренко (Гонсалвеш, 81)
Попередження: Т. Коста, Караман