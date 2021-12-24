Тадича признали игроком года в Сербии

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Футболист уже не первый раз получает данную награду.

Полузащитник Аякса Душан Табич стал лучшим игроком 2021 года в Сербии. Об этом сообщил Футбольный союз страны.

Это не впервые, когда Тадич становится лучшим игроком Сербии. Ранее он получал этот приз в 2016 и 2019 годах.

Отметим, что 2021 год был насыщенным для Тадича. Футболист добрался до отметки в 37 ассистов за календарный год и побил рекорд Лионеля Месси.