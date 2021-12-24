Тадича признали игроком года в Сербии

Футболист уже не первый раз получает данную награду.
Душан Тадич, Getty Images
24 декабря 2021, 08:26
Полузащитник Аякса Душан Табич стал лучшим игроком 2021 года в Сербии. Об этом сообщил Футбольный союз страны.
Это не впервые, когда Тадич становится лучшим игроком Сербии. Ранее он получал этот приз в 2016 и 2019 годах.
Отметим, что 2021 год был насыщенным для Тадича. Футболист добрался до отметки в 37 ассистов за календарный год и побил рекорд Лионеля Месси.
Напомним, что ранее сербский футболист становился лучшим игроком сезона в чемпионате Нидерландов.