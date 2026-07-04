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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 липня 2026 року.

Завершилася 1591 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Кількість жертв внаслідок атаки армії рф по столиці збільшилася до 30 людей, ще понад 90 — поранені

🔸 ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді тримання під вартою із заставою розміром 10 мільйонів гривень

🔸 У справі вибуху в Монако, унаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, підозрюють українку. Її оголосив у розшук Інтерпол

🔸 Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським і запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Зокрема, зустріч істориків Другої світової війни

🔸 Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня несе начальник Генштабу збройних сил рф Валерій Герасимов

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 225 бойових зіткнень.

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6393 дрони-камікадзе та здійснив 2194 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з противником, три з яких тривають до цього часу. Ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки ворога в бік Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Ще одне боєзіткнення наразі ще триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

Сімнадцять атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Іванівка, Шевченко, Сергіївка. Одна атака досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 24 окупанти та 10 – поранено; знищено одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА ворога.

Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки противника, два засоби РЕБ, 28 укриттів особового складу та чотири склади боєприпасів. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів Ставку. Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу. І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів.



Перше: доручив МЗС України та Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво. Очікую конкретних результатів – домовленостей із партнерами. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення.



Друге: виконання плану українських далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності показало, що обмеження російської здатності воювати напряму залежить від поширення на російські соціальні групи відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення. Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей росії фінансувати війну.



Третє: я вдячний усім нашим фахівцям, які розвивають нашу ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування.



Окремо розглянули обсяги й терміни постачання тих засобів ППО, які потрібні фактично в щоденному режимі. Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах – саме ППО для України. Вдячний усім, хто допомагає! Пишаюся нашими виробниками захисту для України! Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!