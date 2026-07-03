Завершилася 1590 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже в липні.

🔸 Зеленський, відвідавши місце російських ударів, заявив про "сповільнення" постачання обіцяної військової допомоги від партнерів. Президент також наголосив на необхідності прискорити роботу щодо створення європейської власної антибалістичної системи.

🔸 росія масовано атакувала Київ. Станом на вечір відомо про 27 загиблих та близько сотні постраждалих. Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, "за кількістю жертв, яких убила росія, це одна з найбільших атак на Київ".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 224 бойові зіткнення.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких три ще тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ятнадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Ізбицького, Стариці, Симинівки та Хатнього. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сім спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Діброви та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили тринадцять ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Райського, ще два боєзіткнення тривають.

Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шевченко, Новоолександрівка, Філія, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Дорожнє, Родинське, Світле, Гришине, Котлине та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупантів та 16 — поранено; знищено один танк, дві одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога. Також уражено одне укриття ворожої піхоти. Пошкоджено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Тернового та Єгорівки.

Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Різдвянка, Копані, Широке, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.