🔸 росія масовано атакувала Київ. Станом на вечір відомо про 27 загиблих та близько сотні постраждалих. Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, "за кількістю жертв, яких убила росія, це одна з найбільших атак на Київ".
🔸 Зеленський, відвідавши місце російських ударів, заявив про "сповільнення" постачання обіцяної військової допомоги від партнерів. Президент також наголосив на необхідності прискорити роботу щодо створення європейської власної антибалістичної системи.
🔸 Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область рф) уночі проти 2 липня.
🔸 У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" ідентифікували приблизно 500 військовослужбовців із наркозалежністю.
🔸 Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже в липні.
🔸 Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито удар українського безпілотника по білоруському пасажирському автобусу "Мінськ — Анапа".
🔸 У провідній академії Міноборони знайшли "крота", який намагався "злити" новітні розробки — СБУ.
Підбірка: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 224 бойові зіткнення.
Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких три ще тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ятнадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Ізбицького, Стариці, Симинівки та Хатнього. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Сім спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Діброви та Лиману.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває.
Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Часів Яр.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили тринадцять ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Райського, ще два боєзіткнення тривають.
Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шевченко, Новоолександрівка, Філія, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Дорожнє, Родинське, Світле, Гришине, Котлине та Удачне.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупантів та 16 — поранено; знищено один танк, дві одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога. Також уражено одне укриття ворожої піхоти. Пошкоджено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.
Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Тернового та Єгорівки.
Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Різдвянка, Копані, Широке, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі.
Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, саме це має стати одним із ключових результатів — ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї — від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво "петріотів".
Я хочу подякувати всім країнам, які допомагають через програму PURL, і це дозволяє нам купувати ракети для ППО — саме "петріоти". Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів. Дякую і всім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!