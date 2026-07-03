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Проте використовуватиме VAR для перевірки правильності призначення кутових.

Союз європейських футбольних асоціації офіційно підтвердив, що гравці не отримуватимуть прямі червоні картки за прикриття рота рукою або футболкою під час розмов із суперниками. Це правило не діятиме в наступному сезоні Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

У четвер керівний орган опублікував заяву, в якій роз'яснив свою позицію. Замість вилучення, арбітри матимуть право розцінювати прикриття рота для приховування спілкування як неспортивну поведінку, що карається жовтою карткою.

"Це, очевидно, не впливає на будь-яке дисциплінарне розслідування чи провадження, які можуть настати внаслідок такої поведінки або у зв’язку з нею", – наголошується в офіційній заяві УЄФА.

Рішення УЄФА йде врозріз із політикою президента ФІФА Джанні Інфантіно, який ініціював введення прямої червоної картки за подібні дії на рівні чемпіонату світу. На мундіалі вже були застосовані ці жорсткі санкції:

Мігель Альмірон (Парагвай) — став першим гравцем, вилученим за нове порушення. Пʼєро Інкапʼє (Еквадор) — також отримав червону картку за приховування слів від опонента. Джуд Беллінгем (Англія) — уникнув покарання у матчі проти Гани.

Проблема прихованого спілкування на полі набула широкого резонансу в лютому під час матчу Ліги чемпіонів. Тоді гравець Бенфіки Джанлука Престіанні, звертаючись до вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, натягнув футболку на обличчя.

Вінісіус звинуватив суперника в расистських образах, проте після офіційного розслідування УЄФА дії Престіанні кваліфікували як гомообну поведінку, за що він отримав дискваліфікацію на шість матчів.

Незважаючи на те, що цей гучний інцидент стався саме у найпрестижнішому змаганні УЄФА, організація вирішила не копіювати радикальне правило ФІФА. Окрім питання з прикриттям рота, УЄФА визначився з низкою інших правил на наступний єврокубковий сезон:

УЄФА відмовився від ідеї карати червоною карткою гравців, які демонстративно залишають поле на знак протесту. Проте європейські турніри успішно переймуть з чемпіонату світу правило, яке дозволяє відеоасистентам перевіряти правильність призначення кутових ударів.