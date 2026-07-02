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Вольова перемога підопічних Дмитра Михайленка.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 (U-19) в Уельсі збірна України впоралася з національною командою Сербії.

Серби відкрили рахунок у першому таймі матчу зусиллями Джордже Ранковича. Тим не менш, на перерву переможцями пішли саме українці. Віталій Глют протягом кількох хвилин оформив дубль і вивів "синьо-жовтих" уперед.

У другій половині дуелі на Бангор Сіті Стедіум результативних ударів не було, тож фінальний свисток зафіксував тріумф підопічних Дмитра Михайленка.

Сербія (U-19) — Україна (U-19) 1:2

Голи: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36

Україна (U-19): Домчак — Кокодиняк, Милокост, Дігтярь, Малов — Сорока, Люсін — Глют (Губенко, 84), Сикут (Ігнатков, 84), Калюжний — Богданов (Попов, 71)

Українська збірна здобула другу поспіль звитягу й гарантувала собі участь в 1/2 фіналу плейоф, де зустрінеться з іспанцями або німцями. У неділю, 5 липня, вона протистоятиме італійцям. Старт поєдинку заплановано на 18:00 за Києвом.

Додамо, що Україна кваліфікувалася на чемпіонат світу-2027 (U-20). Він проходитиме в Азербайджані та Узбекистані.