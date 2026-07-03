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Колишній керманич Тоттенгема підписав дворічний контракт із саудівським клубом, де йому доведеться замінити чемпіонського тренера Жорже Жезуша.

Відомий 60-річний австралійський фахівець Анже Постекоглу знайшов новий вектор для продовження кар'єри. Після звільнення з лондонського Тоттенгема рік тому та вкрай короткого періоду в Ноттінгем Форест (де тренер затримався лише на 39 днів), він переїжджає на Близький Схід, щоб очолити зірковий Аль-Наср.

Перед австралійцем стоїть непросте завдання: він має прийняти команду після Жорже Жезуша, який успішно керував колективом та здобув золоті медалі чемпіонату Саудівської Аравії минулого сезону.

Цікаво, що для головної зірки Ан-Насра, п'ятиразового володаря Золотого м'яча Кріштіану Роналду, це буде вже шостий головний тренер з моменту його переїзду до Саудівської Аравії.

Раніше португалець встиг попрацювати з такими фахівцями: Руді Гарсія; Дінко Єлічіч; Луїш Каштру; Стефано Піолі; Жорже Жезуш.