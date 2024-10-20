Захисник допоміг команді виграти важкий гостьовий матч.
Євген Чеберко, Getty Images
20 жовтня 2024, 11:13
У заключному турі основного раунду Східної Конференції МЛС Коламбус Крю з українським центральним захисником Євгеном Чеберком у стартовому складі гостював у Нью-Йорк Ред Буллз.
Гості не мали перспектив зрушити з другої сходинки в турнірній таблиці в будь-якому напрямку, тоді як господарі ще могли зачепитись за передостанній, сьомий за ліком, рядок потрапляння до 1/8 фіналу плей-оф та уникнути двох повторних зустрічей із командою Вільфреда Нансі в недалекому майбутньому.
Однак уже за першу чверть ігрової години Коламбус Крю забили двічі, і другий м’яч опинився на рахунку саме Євгена Чеберка, якому асистував півзахисник Ейзіл Джексон.
Лише в другому таймі "Червоні бики" почали приходити до тями й дубль Еміля Форсберга ненадовго повернув їх до боротьби.
Проте вирішальне слово було за Крю, і зусиллями Мальте Мейнехе гості здобули перемогу на останніх хвилинах.
Нью-Йорк Ред Буллз — Коламбус Крю 2:3
Голи: Форсберг, 78, 87 (пен.) — Джексон, 2, Чеберко, 14, Мейнехе, 90+7
Нью-Йорк Ред Буллз: Коронель — Донкор, Реєс (О’Коннор, 88), Ніліс, Толкін — Страуд (Гарпер, 46), Едельман (Кармона, 80), Карбальйо (Нгома, 67) — Форсберг — Ванзейр (Еліас, 67), Морган.
Коламбус Крю: Годой — Чеберко, Камачо, Мейнехе — Еррера, Мецан (Завадзкі, 73), Джонс (Расселл-Роу, 46), Арфстен (Джонс, 80) — Шамбост, Джексон (Рамірес, 61) — Кучо (Россі, 62).
Попередження: Нгома — Джонс, Арфстен, Мейнехе.