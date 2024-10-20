Інше

Захисник допоміг команді виграти важкий гостьовий матч.

У заключному турі основного раунду Східної Конференції МЛС Коламбус Крю з українським центральним захисником Євгеном Чеберком у стартовому складі гостював у Нью-Йорк Ред Буллз.

Гості не мали перспектив зрушити з другої сходинки в турнірній таблиці в будь-якому напрямку, тоді як господарі ще могли зачепитись за передостанній, сьомий за ліком, рядок потрапляння до 1/8 фіналу плей-оф та уникнути двох повторних зустрічей із командою Вільфреда Нансі в недалекому майбутньому.

Однак уже за першу чверть ігрової години Коламбус Крю забили двічі, і другий м’яч опинився на рахунку саме Євгена Чеберка, якому асистував півзахисник Ейзіл Джексон.

Aziel Jackson at the heart of it again for @ColumbusCrew. 😤



A wonderful pass to Evgen Cheberko for his first MLS goal! pic.twitter.com/oWt9WnAhRq — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

Лише в другому таймі "Червоні бики" почали приходити до тями й дубль Еміля Форсберга ненадовго повернув їх до боротьби.

Проте вирішальне слово було за Крю, і зусиллями Мальте Мейнехе гості здобули перемогу на останніх хвилинах.

Нью-Йорк Ред Буллз — Коламбус Крю 2:3

Голи: Форсберг, 78, 87 (пен.) — Джексон, 2, Чеберко, 14, Мейнехе, 90+7

Нью-Йорк Ред Буллз: Коронель — Донкор, Реєс (О’Коннор, 88), Ніліс, Толкін — Страуд (Гарпер, 46), Едельман (Кармона, 80), Карбальйо (Нгома, 67) — Форсберг — Ванзейр (Еліас, 67), Морган.

Коламбус Крю: Годой — Чеберко, Камачо, Мейнехе — Еррера, Мецан (Завадзкі, 73), Джонс (Расселл-Роу, 46), Арфстен (Джонс, 80) — Шамбост, Джексон (Рамірес, 61) — Кучо (Россі, 62).

Попередження: Нгома — Джонс, Арфстен, Мейнехе.