У заключному турі основного раунду Східної Конференції МЛС Коламбус Крю з українським центральним захисником Євгеном Чеберком у стартовому складі гостював у Нью-Йорк Ред Буллз.

Гості не мали перспектив зрушити з другої сходинки в турнірній таблиці в будь-якому напрямку, тоді як господарі ще могли зачепитись за передостанній, сьомий за ліком, рядок потрапляння до 1/8 фіналу плей-оф та уникнути двох повторних зустрічей із командою Вільфреда Нансі в недалекому майбутньому.

Однак уже за першу чверть ігрової години Коламбус Крю забили двічі, і другий м’яч опинився на рахунку саме Євгена Чеберка, якому асистував півзахисник Ейзіл Джексон.

Aziel Jackson at the heart of it again for @ColumbusCrew. 😤



A wonderful pass to Evgen Cheberko for his first MLS goal! pic.twitter.com/oWt9WnAhRq