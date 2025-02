Завершилася 1097 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

P. S: UKRAINE FIRST 💙💛

Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин.

Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії".

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.