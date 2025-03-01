Завершилася 1097 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

P. S: UKRAINE FIRST 💙💛

🔸 Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися із Трампом. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини. Утім, під час розмови виникла суперечка щодо війни рф проти України, а згодом український президент достроково залишив Білий дім. Після цього Трамп заявив, що "Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру".

🔸 Виробник ППО NASAMS планує відкрити підприємство в Україні. Це дасть змогу виготовляти сотні ракет ППО щороку

🔸 Уряд змінив правила бронювання працівників від мобілізації. Серед нововведень — оновлення критерію середньої зарплати та незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника

🔸 З 1 березня в Україні на 11,5% підвищать пенсії.

🔸 Уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Натомість створять інший механізм

🔸 Адміністрація президента США розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після суперечки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом — пише Washington Post. Це, зокрема, стосується такої номенклатури озброєння як радари, транспортні засоби, боєприпаси та ракети.