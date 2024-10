Напередодні Ан-Наср на власному полі поступився Ат-Таавуну в матчі 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії (0:1) та достроково завершив боротьбу за трофей, який ще жодного разу в історії не здобував.

Вирішальний м’яч у зустрічі на 71 хвилині забив захисник гостей Валід Аль-Ахмад, проте в команди Стефано Пьолі був шанс відігратись.

На останній компенсованій хвилині Ан-Наср отримав право на пенальті, і до м’яча підійшов ніхто інший, як португальський супербомбардир Кріштіану Роналду.

Однак зірка господарів поля пробив над воротами й його команда в підсумку вилетіла з турніру.

🚨🚨| Cristiano Ronaldo missed a penalty in the 90+6' that could have tied the game, knocking Al-Nassr out of the King Cup... 🫣



pic.twitter.com/LtYrEVshnP