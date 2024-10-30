Зірковий форвард не планує зупинятись.
Кріштіану Роналду, Getty Images
30 жовтня 2024, 12:19
Напередодні Ан-Наср на власному полі поступився Ат-Таавуну в матчі 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії (0:1) та достроково завершив боротьбу за трофей, який ще жодного разу в історії не здобував.
Вирішальний м’яч у зустрічі на 71 хвилині забив захисник гостей Валід Аль-Ахмад, проте в команди Стефано Пьолі був шанс відігратись.
На останній компенсованій хвилині Ан-Наср отримав право на пенальті, і до м’яча підійшов ніхто інший, як португальський супербомбардир Кріштіану Роналду.
Однак зірка господарів поля пробив над воротами й його команда в підсумку вилетіла з турніру.
За годину після завершення гри Роналду залишив у своїх соціальних мережах наступне повідомлення:
"Кожний виклик — це можливість для зростання".
Наступний матч Ан-Наср проведе вдома проти Аль-Хіляля, який є лідером чемпіонату Саудівської Аравії та чинним чемпіоном і володарем Кубка країни.