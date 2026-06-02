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Тілеманс відкрив рахунок до перерви, а Лукаку закріпив успіх гостей у компенсований час.

Збірна Бельгії здобула перемогу над Хорватією у товариському матчі, який відбувся в Рієці. Команда Руді Гарсії перемогла з рахунком 2:0, продемонструвавши хорошу готовність до старту чемпіонату світу-2026.

Перший гол у зустрічі було забито на 38-й хвилині. Капітан бельгійців Тілеманс скористався своїм шансом і вивів гостей уперед.

Господарі намагалися відігратися після перерви, проте реалізувати свої моменти не змогли. Остаточну крапку в матчі вже в компенсований час поставив Ромелу Лукаку, який вийшов на заміну та відзначився на 90+6-й хвилині.

Окремої уваги заслуговує дебют у складі бельгійської збірної нападника Лілля Матіаса Фернандеса-Пардо. Молодий форвард отримав виклик на мундіаль, не маючи до цього жодного матчу за національну команду.

Перед стартом Чемпіонату світу з футболу 2026 обидві збірні проведуть ще по одному контрольному поєдинку. Бельгія 6 червня зустрінеться з Тунісом, тоді як Хорватія 7 червня зіграє проти Словенії.

На чемпіонаті світу хорвати виступатимуть у групі L разом з Англією, Панамою та Ганою. Бельгія ж потрапила до квартету G, де її суперниками стануть Єгипет, Іран та Нова Зеландія.

Хорватія – Бельгія 0:2

Голи: Тілеманс, 38, Лукаку, 90+6.