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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 липня 2026 року.

Завершилася 1601 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Затримали комбрига 155 ОМБр Лучанова

У Києві затримали командира 155 механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні й убивстві цивільних на Київщині. Він став десятим підозрюваним у справі братів Мосейчуків. За даними слідства, мотивом стала помста через словесний конфлікт із дружиною Лучанова.

🔸 До Ради надійшла заява про відставку Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала заяву про відставку. Парламент розгляне її найближчим часом. За даними ЗМІ, вона може очолити посольство України в США замість Ольги Стефанішиної, проти якої триває кримінальне провадження.

🔸 Україна очолила Європейську антибалістичну коаліцію

Десять європейських держав оголосили про створення Антибалістичної коаліції. У Парижі презентували проєкт "Фрея" під керівництвом України. Зеленський розраховує побачити перші результати протягом 12 місяців.

🔸 Патріарха Кирила виключили з 21-го пакету санкцій ЄС

Болгарія та Італія заблокували внесення патріарха рпц до санкційного списку. У Болгарії пояснили, що це лише створить враження, ніби Кирило є "жертвою Європи", і не вплине на його пропагандистську діяльність.

Інші новини:

- Уперше у світі українські бійці дистанційно висадили НРК на окупований берег.

- Під час атаки на Одещину російський дрон знову залетів у Молдову.

- рф вдарила по іноземному судну на Одещині – серед моряків є загиблі й поранені.

- Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Сопич, Вільна Слобода, Нескучне, Кучерівка, Хлібороб, Яструбщина; на Чернігівщині – Полюшкине, Сеньківка. Авіаударів зазнали Кучерівка, Старі Вирки та Товстодубове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців, здійснили 20 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Зарубинки, Гоптівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Чернещина, Лиман та у районі Новоселівки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у бік Калинівського та у районі Злагоди. Дві атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Тут, у Франції, ми розпочали сьогодні із установчої зустрічі нашої Антибалістичної коаліції. Сподіваюся, що проєкт FREYJA досягне успіху та зміцнить наш антибалістичний захист. Запрошую приєднатися всіх, хто зацікавлений і здатний зробити внесок у нашу спільну роботу. Маємо просуватися якнайшвидше та виконати це завдання добре. Ми здатні на це.



Цей проєкт розрахований на найближчі 12 місяців. Нам також потрібно захищати життя тут і зараз. Маємо надійні європейські системи – SAMP/T, IRIS-T та NASAMS. І, звісно, найважливішими системами на сьогодні для захисту життя від російської балістики залишаються "Петріоти". Нам потрібні ракети для ППО – це щоденна потреба, і я прошу вас зосередитися на цій підтримці.

Потрібно вже зараз готуватися до наступної зими. Звісно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб підштовхнути росію до дипломатії. І це літо вже стало найскладнішим для росії. Наші далекобійні операції та удари середньої дальності триватимуть. Ми будемо їх посилювати.



А одним із головних способів зміцнення нашої загальної позиції має стати зимовий пакет ракет для ППО. Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими.



Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для "Петріот" на місяць – 300 ракет на зиму. Прошу вас це розглянути.

Ми з Президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем "Петріот". Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості. Ми дуже довго працювали над цим.



Але ми завжди наголошуємо, що чим різноманітнішою буде наша оборона, тим складніше буде нашим ворогам підривати безпеку в Європі. Саме тому нам потрібно рухатися швидше в питаннях "Петріотів", а також SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і, звісно, нашого проєкту FREYJA.



Я переконаний, що Європа здатна забезпечити собі достатній захист від будь-якої балістичної загрози. А ще Європа здатна робити сильний внесок у глобальну безпеку.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!