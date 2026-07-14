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Після яскравого виступу на чемпіонаті світу та гучного скандалу з червоною карткою, 25-річний нападник Монако підписав контракт з Klutch Sports, ставши першим футболістом у їхньому прямому ростері.

Нападник збірної Сполучених Штатів Фоларін Балогун виходить на новий рівень не лише на футбольному полі, а й у бізнесі. Після проривного чемпіонату світу він офіційно став клієнтом Klutch Sports — впливового агентства, заснованого давнім бізнес-партнером Леброна Джеймса, Річем Полом.

Агентство, яке вже представляє інтереси таких елітних спортсменів, як сам Леброн Джеймс, Ентоні Девіс, Джейлен Хертс та А'джа Вілсон, у понеділок офіційно оголосило про приєднання Балогуна до своєї команди.

Цікаво, що Балогун став першим футболістом, який підписав контракт безпосередньо з американським офісом Klutch Sports. Раніше, у 2024 році, агентство почало експансію у футбол через придбання європейської компанії ROOF (яка веде справи Маліка Тіллмана, Джіо Рейни, Кая Гаверца та Мохаммеда Кудуса).

До цього інтереси Балогуна представляла британська компанія Elite Project Group. На чемпіонаті світу Балогун став одним із найвидатніших гравців команди Маурісіо Почеттіно. Нападник записав до свого активу три голи, зокрема оформив дубль у ворота Парагваю (4:1) та забив важливий м'яч у матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини (2:0). Завдяки його зусиллям США дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися збірній Бельгії (1:4).

Турнір для американця запам'ятався і неабияким драматизмом: у матчі з боснійцями він отримав червону картку, яка викликала величезний політичний та спортивний скандал. Проте після дисциплінарного розгляду ФІФА безпрецедентно скасувала вилучення, дозволивши йому зіграти у плейоф проти бельгійців.

Річ Пол високо оцінив потенціал свого нового клієнта в інтерв'ю виданню Hollywood Reporter:

"Фоларін Балогун — один із найталановитіших і найвпливовіших гравців у світовому футболі сьогодні. Його невпинні амбіції та культурний вплив є стандартом досконалості, який ми сподіваємося продовжувати привносити у спорт. Ми неймовірно пишаємося тим, що вітаємо його в KLUTCH, і раді всьому, що ми можемо побудувати разом", — заявив фунціонер.

Цей крок відбувається на вкрай важливому етапі кар'єри Балогуна. Після того як чемпіонат світу суттєво підвищив його світову впізнаваність, колишнього гравця лондонського Арсенала все частіше пов'язують із поверненням до англійської Прем'єр-ліги, а також з інтересом з боку інших топ-клубів Європи. Партнерство з Klutch Sports може стати каталізатором для гучного трансферу вже найближчим часом.