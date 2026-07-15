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Під час своєї презентації в Чикаго Файр легендарний польський нападник пояснив, чому обрав MLS, поділився деталями розмов із зірковими колегами та розповів про готовність вийти із зони комфорту.

Перехід 37-річного Роберта Левандовські до клубу MLS Чикаго Файр став однією з найгучніших подій трансферного ринку. Після чотирьох успішних сезонів та семи здобутих трофеїв у складі іспанської Барселони, польський бомбардир вирішив кардинально змінити вектор своєї кар'єри.

На пресконференції у вівторок Роберт розставив усі крапки над "і", пояснивши мотиви свого заокеанського вояжу. Головною причиною від'їзду з Європи Левандовські назвав свою емоційну прив'язаність до колишнього клубу. Для нападника виступи за іншу європейську команду після Барселони виявилися просто неприйнятними.

"Я не можу уявити себе в іншому клубі, окрім Барселони, тому ми знали, що наступним кроком буде гра за межами Європи. Звісно, нам зараз нелегко переїхати з Європи до США, але з іншого боку, ми дуже схвильовані. Наше життя ніби змінюється, це новий досвід. Я сподіваюся, що для мене, для моєї родини це буде новий, приємний і прекрасний розділ у нашому житті", — відверто зізнався Роберт.

Перед тим як підписати контракт, Левандовські ретельно вивчав нове місце роботи. У цьому йому допомогли колишні партнери по мюнхенській Баварії — Бастіан Швайнштайгер, який три роки грав за Файр, та Томас Мюллер, який зараз виступає в MLS за Ванкувер Вайткепс.

"Коли я почав розпитувати не лише про MLS, але й про місто та про те, як виглядає клуб, вони сказали мені, що це чудово, а також життя в клубі, не лише на тренуваннях, а й для родини — це чудово", — поділився Левандовські.

Незважаючи на статус ветерана, нападник приїхав до США не просто догравати. Чикаго Файр наразі йде третім у Східній конференції, і Роберт налаштований допомогти команді здобути трофеї.

"Я бачу потенціал для виграшу титулів з новим клубом. Я дуже щасливий, бо це новий крок у моїй кар'єрі. Зараз ми в хорошому становищі, але нам потрібно наполегливо працювати, і я сподіваюся, що після сезону ми зможемо насолоджуватися нашими досягненнями", — підкреслив зірковий новачок.

Роберт також свідомо підходить до труднощів адаптації, які неминуче чекають на нього та його сім'ю на новому континенті. Він наголосив на важливості психологічної готовності до змін:

"У моєму віці трохи легше змінити клуб, бо я знаю, що іноді мені доводиться бути терплячим до всього, що відбувається навколо мене. Звісно, якщо у вашому житті все готове, і ви хочете змінитися, вийти за межі зони комфорту та знайти щось нове, це потребує часу. Але основна увага завжди має бути зосереджена на полі", — резюмував Левандовські.

Нагадаємо, наразі сезон MLS перерваний через ЧС-2026. Проте вже 17 липня польський нападник матиме змогу дебютувати за нову команду. Чикаго Файр прийматиме фіналіста минулорічного плейоф, Ванкувер Вайткепс на чолі з колишнім партнером Роберта по Баварії Томасом Мюллером