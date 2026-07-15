Під час своєї презентації в Чикаго Файр легендарний польський нападник пояснив, чому обрав MLS, поділився деталями розмов із зірковими колегами та розповів про готовність вийти із зони комфорту.
Роберт Левандовські Getty Images
15 липня 2026, 10:59
Перехід 37-річного Роберта Левандовські до клубу MLS Чикаго Файр став однією з найгучніших подій трансферного ринку. Після чотирьох успішних сезонів та семи здобутих трофеїв у складі іспанської Барселони, польський бомбардир вирішив кардинально змінити вектор своєї кар'єри.
На пресконференції у вівторок Роберт розставив усі крапки над "і", пояснивши мотиви свого заокеанського вояжу. Головною причиною від'їзду з Європи Левандовські назвав свою емоційну прив'язаність до колишнього клубу. Для нападника виступи за іншу європейську команду після Барселони виявилися просто неприйнятними.
"Я не можу уявити себе в іншому клубі, окрім Барселони, тому ми знали, що наступним кроком буде гра за межами Європи. Звісно, нам зараз нелегко переїхати з Європи до США, але з іншого боку, ми дуже схвильовані. Наше життя ніби змінюється, це новий досвід. Я сподіваюся, що для мене, для моєї родини це буде новий, приємний і прекрасний розділ у нашому житті", — відверто зізнався Роберт.
Перед тим як підписати контракт, Левандовські ретельно вивчав нове місце роботи. У цьому йому допомогли колишні партнери по мюнхенській Баварії — Бастіан Швайнштайгер, який три роки грав за Файр, та Томас Мюллер, який зараз виступає в MLS за Ванкувер Вайткепс.
"Коли я почав розпитувати не лише про MLS, але й про місто та про те, як виглядає клуб, вони сказали мені, що це чудово, а також життя в клубі, не лише на тренуваннях, а й для родини — це чудово", — поділився Левандовські.
Незважаючи на статус ветерана, нападник приїхав до США не просто догравати. Чикаго Файр наразі йде третім у Східній конференції, і Роберт налаштований допомогти команді здобути трофеї.
"Я бачу потенціал для виграшу титулів з новим клубом. Я дуже щасливий, бо це новий крок у моїй кар'єрі. Зараз ми в хорошому становищі, але нам потрібно наполегливо працювати, і я сподіваюся, що після сезону ми зможемо насолоджуватися нашими досягненнями", — підкреслив зірковий новачок.
Роберт також свідомо підходить до труднощів адаптації, які неминуче чекають на нього та його сім'ю на новому континенті. Він наголосив на важливості психологічної готовності до змін:
"У моєму віці трохи легше змінити клуб, бо я знаю, що іноді мені доводиться бути терплячим до всього, що відбувається навколо мене. Звісно, якщо у вашому житті все готове, і ви хочете змінитися, вийти за межі зони комфорту та знайти щось нове, це потребує часу. Але основна увага завжди має бути зосереджена на полі", — резюмував Левандовські.
Нагадаємо, наразі сезон MLS перерваний через ЧС-2026. Проте вже 17 липня польський нападник матиме змогу дебютувати за нову команду. Чикаго Файр прийматиме фіналіста минулорічного плейоф, Ванкувер Вайткепс на чолі з колишнім партнером Роберта по Баварії Томасом Мюллером