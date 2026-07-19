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Португальський вінгер продовжить кар'єру в Саудівській Аравії, а сума трансферу може сягнути 50 мільйонів євро.

Саудівський Аль-Ахлі оголосив про підписання вінгера Франсішку Трінкана, який перейшов зі Спортінга.

26-річний португалець уклав із новим клубом контракт терміном на чотири роки. Офіційно фінансові умови угоди не розкриваються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер обійшовся Аль-Ахлі у 45 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

Минулого сезону Трінкан був одним із лідерів Спортінга, провівши 47 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 11 голів і 15 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Аль-Ахлі також повідомив про розставання з алжирським вінгером Ріядом Марезом.