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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 липня 2026 року.

Завершилася 1603 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Колишній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади. Напередодні медіа писали, що президент Володимир Зеленський збирається призначити на його місце чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити. Федорова, мовляв, звільняють, бо у нього різне бачення війни із Сирським.

🔸У селі Калинівка на Київщині провели прощання з Максимом і Романом Мосейчуками, у викраденні й убивстві яких підозрюють військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади. На прощання зібралися понад дві сотні людей — родичі, побратими та односельці братів. Також можна було побачити людей із плакатами: "Звання не дає право на вбивство" та "Вбиває не гучність, а безкарність".

🔸Країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Однак, для отримання тимчасового захисту українці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків, пред’явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України й виконання відповідних вимог.

🔸США вже розпочали процес видачі Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв. За словами високопосадовця з України, американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети, підтримує надання Україні ліцензій. Співрозмовник видання очікує, що процес просуватиметься швидше, ніж передбачалося кілька місяців тому.

🔸Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді. За його словами, гелікоптер збили приблизно о 10:00 військові 427 окремої бригади безпілотних систем Рарог у районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.

🔸Європейський Союз виділив Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві 15 червня.

🔸Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Про це повідомили у Верховній Раді.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 235 бойових зіткнень. Агресор здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 170 керованих авіабомб, залучив для ударів 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти 10 разів штурмували позиції наших оборонців. Противник завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. Одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку відбито вісім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру; один бій триває. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

Ворог здійснив тридцять дві атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та 7 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено 25 укриттів особового складу та два склади боєприпасів. Знищено або подавлено 225 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Вороного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне. Ще одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази здійснив штурм позицій наших захисників у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!