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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 липня 2026 року.

Завершилася 1602 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Українські військові знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ 2-го рангу "Ізумруд". Саме він брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році. Потопити судно вдалося морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Це сталося біля Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

🔸Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом з її відставкою автоматично складає повноваження й увесь склад уряду. Перед голосуванням Свириденко виступила в парламенті, там її зустріли оплесками. На початку промови вона сказала, що хоче, аби це був не просто звіт, а слова вдячності за підтримку й щоденну роботу.

🔸На Міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили кластер 6 у переговорах про вступ України до ЄС, під назвою "Зовнішні відносини". Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку.

🔸Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід колишньому командиру 155 механізованої бригади Станіславу Лучанову, якого підозрюють у викраденні й убивстві цивільних на Київщині. Його триматимуть під вартою 60 діб. Сам підозрюваний заявив, що своєї вини не визнає: мовляв, під час скоєння злочину він перебував у відпустці, тому наказів викрасти братів Мосейчуків давати не міг.

🔸Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін оголосив, що залишає свою посаду. Причин своєї відставки він не назвав, але вона сталася на тлі скандалу зі складами у Вишневому на Київщині. Укроборонпром уже оголосив, що на період проведення конкурсу для обрання нового гендиректора його обов’язки виконуватиме Сергій Боєв — колишній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступник міністра оборони.

🔸 Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 313 депутатів. Воєнний стан продовжили на 90 днів — з 2 серпня до 31 жовтня. Також депутати проголосували за продовження загальної мобілізації. Це рішення підтримали 311 депутатів.

🔸 З нагоди Дня взяття Бастилії — національного свята Франції — у Парижі відбувся військовий парад. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський та українські військові, які взяли участь у парадній ході. У повітряній частині параду взяли участь два французькі винищувачі Mirage 2000, у кабінах яких другими пілотами були українські льотчики, підготовлені у Франції.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 203 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Також окупанти здійснили 62 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані та Лиману. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Шийківка.

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, Діброви та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки та Русиного Яру; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 16 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню та шість одиниць автомобільної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

П'ять атак окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Вороного та Новомиколаївки.

Шістнадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Добропілля, Воздвижівка, Гірки, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!