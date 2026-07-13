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Деталі контракту 27-річного гравця не розголошуються.

Вірменський Урарту у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з українським захисником Владиславом Веремєєвим.

Деталі угоди із 27-річним українцем не розголошуються. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Попереднім клубом Веремєєва був азербайджанський клуб Шамахи, де він виступав із січня минулого року. Минулого сезону він провів 26 матчів та віддав три асисти.

Додамо, що Урарту, де виступають ще троє українців — Антон Братков, Євген Цимбалюк та Артем Полярус, посів п'яте місце у чемпіонаті Вірменії.