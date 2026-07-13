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57-річний фахівець повернувся на посаду головного тренера національної команди після 14-річної перерви.

Хорватський футбольний союз офіційно призначив Славена Білича головним тренером національної збірної. Для 57-річного спеціаліста це вже другий період роботи на чолі "картатих".

До цього була інформація, що фахівець може очолити Вест Гем.



Білич уже очолював збірну Хорватії з 2006 по 2012 рік. Під його керівництвом команда двічі виступала на чемпіонатах Європи, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2008, а також брала участь у чемпіонаті світу 2010 року.



Після роботи зі збірною Білич тренував низку відомих клубів, серед яких Локомотив (москва), Бешикташ, Вест Гем, Вест Бромвіч, Бейцзін Гоань, Вотфорд та Аль-Фатех.

Тепер хорватський фахівець повертається до національної команди з метою успішно підготувати її до наступних міжнародних турнірів.