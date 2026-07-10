Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте вперше пропустила на мундіалі-2026 після шести поспіль матчів без голів у власні ворота.

Збірна Бельгії стала першою командою, якій вдалося вразити ворота Іспанії на чемпіонаті світу-2026.

У чвертьфінальному поєдинку ЧС-2026 проти бельгійців команда Луїса де ла Фуенте пропустила свій перший м'яч на турнірі. Автором гола став Шарль де Кетеларе, який у першому таймі відновив рівновагу після того, як рахунок відкрив Фабіан Руїс.

Таким чином завершилася вражаюча оборонна серія іспанської збірної. До цього Фурія Роха провела шість поспіль матчів чемпіонатів світу без пропущених голів, встановивши історичний рекорд турніру. Востаннє іспанці пропускали ще на мундіалі 2022 року в матчі групового етапу проти Японії.

Гол Де Кетеларе також перервав бездоганну серію голкіпера Унаї Сімона, який до цього моменту не пропустив жодного м'яча на нинішньому чемпіонаті світу.