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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 липня 2026 року.

Завершилася 1599 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Генерал-майор і заступник очільника СБУ Олександр Поклад доповів президентові України про те, хто і на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, щоб у Вишневому поруч із житловими будинками на складах зберігалися зброя і боєприпаси.

У ніч проти 11 липня окупанти вкотре вдарили по Києву балістичними ракетами. 12 людей постраждали.

росія тимчасово зупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Також припинили приймання заявок на проходження через Керченську протоку.

Джерела hromadske у Силах оборони та правоохоронних органах повідомили, що у ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку. Їх вбили. Про підозру повідомили екскомандиру 155 бригади та бійцям його бригади.

Виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. Його перенесуть до України вже після завершення війни — Reuters

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе та здійснив 2134 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів три атаки, одна з яких досі триває. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб, а також здійснили 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Григорівки, Караїчного, Іванівки, Малого Бурлука та Стариці. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Купʼянському напрямку сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони в напрямку Борівської Андріївки, Купʼянська, Петропавлівки та Подолів. Два боєзіткнення тривають.

Пʼять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Дружелюбівки, Ставків та Діброви. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Девʼять ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Федорівка Друга, Малинівка та Никифорівка. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру; ще три боєзіткнення тривають.

Усього 33 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Гришине, Кучерів Яр, Шахове, Софіївка, Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новий Донбас, Родинське, Сергіївка, Камʼянка, Котлине, Молодецьке, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 25 поранено; знищено одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога.

Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 257 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного.

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Солодке, Гуляйпільське, Добропілля, Гірке, Цвіткове та Воздвижівка. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках сьогодні противник штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишневе – після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто, на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.

Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей. Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані.

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення.

Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому Укроборонпрому. Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними.

Друге за цей день. Готую зміни на дипломатичних напрямах. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва «петріотів». Європа і наша робота з партнерами передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти саме такої, захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю.

Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні, основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по місту Одеса. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Увесь день – «шахеди» та інші удари, інші ударні дрони по Харківщині, по нашій Дніпровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя.

Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла.

І важливий моральний зміст цього дня, 11 липня. У цей день щороку Польща та Україна вшановують памʼять людей – мирних людей, які були убиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави – і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки: там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити.

Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно. Потрібно не забувати і те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу, і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів – майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи.

Я дякую тим, хто додає безпеки. Дякую кожному, хто з Україною!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!