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Досвідчений голкіпер залишив міланський Інтер на правах вільного агента та відмовив клубам з Англії, Іспанії та Італії заради статусу першого номера.

Янн Зоммер узгодив усі деталі контракту з бельгійським Брюгге. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер повністю погоджено/ Швейцарський воротар приєднається до нового клубу абсолютно безкоштовно, оскільки залишив міланський Інтер у статусі вільного агента.

Повідомляється, що Зоммер мав чимало пропозицій від представників топових європейських чемпіонатів — зокрема з Італії, Іспанії та Англії.

Вирішальними факторами у виборі нової команди стали гарантія стабільної ігрової практики в якості першого номера, а також географічна близькість Бельгії до його рідної Швейцарії.

Нагадаємо, у минулому сезоні Янг зіграв 44 поєдинки за нерадзуррі у всіх турнірах. Допоміг виграти скудето та завоював кубок Італії.