Полузащитник Челси Виллиан помог своей команде обыграть Тоттенхэм.
Виллиан (слева), Getty Images
23 декабря 2019, 00:33
Челси на выезде обыграл Тоттенхэм в 18-м туре АПЛ в рамках лондонского дерби.
В этом матче двумя голами отличился Виллиан. Таким образом, на счету 31-летнего футболиста два дубля в АПЛ за 215 матчей. Предыдущий дубль был оформлен в декабре 2016 года против Сток Сити.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Челси.
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