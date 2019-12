Челси на выезде обыграл Тоттенхэм в 18-м туре АПЛ в рамках лондонского дерби.

В этом матче двумя голами отличился Виллиан. Таким образом, на счету 31-летнего футболиста два дубля в АПЛ за 215 матчей. Предыдущий дубль был оформлен в декабре 2016 года против Сток Сити.

