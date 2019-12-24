Англия

Клуб продолжает бороться с нарушителями на своем стадионе.

В поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле уступил Челси, пропустив два безответных гола.

Официальный сайт "шпор" подтвердил, что во время поединка болельщик бросал определенные предметы в голкипера гостей Кепу Аррисабалагу. Также отмечается, что клубу удалось установить личность фаната и запретить ему вход на стадион.

Кроме того, лондонцы продолжают расследование проявлений расизма по отношению к защитнику Челси Антонио Рюдигеру с целью также пожизненно наказать баном на посещение стадиона.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм планирует подать апелляцию на красную карточку форварда Сон Хын Мина.