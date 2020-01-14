Англия

Изначально Джарред Брэнтуайт будет выступать за резервную команду "ирисок".

Эвертон завершил подписание Джарреда Брэнтуайта из Карлайл Юнайтед, заявил клуб в Твиттере. Защитник заключил контракт с "ирисками" на два с половиной года.

17-летний Брэнтуайт будет поначалу выступать за команду U-23 Эвертона.

В нынешнем сезоне Джарред сыграл семь матчей в Лиге 2 за Карлайл и еще по две игры в Кубке Лиги и Кубке Англии.

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