Алиссон отличился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер отдал результативную передачу Мохамеду Салаху.
Алиссон Бекер, Getty Images
19 января 2020, 22:35
В рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль дома одолел Манчестер Юнайтед.
На 93-й минуте игры голом отличился Мохамед Салах. При этом, египтянин забил с передачи голкипера Алиссона.
Таким образом, бразилец – первый вратарь "красных" с марта 2010 года, который отличился результативной передачей в АПЛ. Ранее Пепе Рейна ассистировал Фернандо Торресу.
В текущем сезоне Алиссон провел 14 матчей в АПЛ, 8 из которых отстоял без пропущенных голов.
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