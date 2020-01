Алиссон отличился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль дома одолел Манчестер Юнайтед.

На 93-й минуте игры голом отличился Мохамед Салах. При этом, египтянин забил с передачи голкипера Алиссона.

Таким образом, бразилец – первый вратарь "красных" с марта 2010 года, который отличился результативной передачей в АПЛ. Ранее Пепе Рейна ассистировал Фернандо Торресу.

