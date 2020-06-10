Футбольный директор Питерборо Барри Фрай считает несправедливым итоговое распределение мест в английской Первой лиге.
Питерборо в шоке: "Все, что нажито непосильным трудом...", Getty Images
10 июня 2020, 13:56
Решение завершить сезон в Первой лиге Англии без доигровки и распределить итоговые места в турнирной таблице по среднему количеству очков за матч лишило Питерборо места в плей-офф за выход в Чемпионшип, что, естественно, вызвало негодование руководства "пош".
"Я в футболе уже 60 лет, но ни разу не испытывал подобного разочарования, – цитирует Барри Фрая ВВС. – Нас обокрали. Я чувствую, что у моего клуба просто украли шанс на повышение в классе. Я не знаю, как можно определять положение команд по среднему количеству набранных очков за матч, не учитывая множества факторов, таких, как, например, матчи дома и на выезде".
В английской Первой лиге команды, занявшие места со второго по восьмое, разделило лишь три очка, при этом Уиком (8-е место), за счет меньшего количества матчей при подсчете среднего значения набранных очков поднялся на третью строчку, вытеснив Питерборо за пределы зоны плей-офф.
А вот председатель правления Уикома Роб Куиг, что не удивительно, считает такое решение образцом справедливости.
За несколько часов до решения Первой лиги завершить сезон аналогичный шаг сделала Вторая лига Англии.