Решение завершить сезон в Первой лиге Англии без доигровки и распределить итоговые места в турнирной таблице по среднему количеству очков за матч лишило Питерборо места в плей-офф за выход в Чемпионшип, что, естественно, вызвало негодование руководства "пош".

"Я в футболе уже 60 лет, но ни разу не испытывал подобного разочарования, – цитирует Барри Фрая ВВС. – Нас обокрали. Я чувствую, что у моего клуба просто украли шанс на повышение в классе. Я не знаю, как можно определять положение команд по среднему количеству набранных очков за матч, не учитывая множества факторов, таких, как, например, матчи дома и на выезде".

В английской Первой лиге команды, занявшие места со второго по восьмое, разделило лишь три очка, при этом Уиком (8-е место), за счет меньшего количества матчей при подсчете среднего значения набранных очков поднялся на третью строчку, вытеснив Питерборо за пределы зоны плей-офф.

А вот председатель правления Уикома Роб Куиг, что не удивительно, считает такое решение образцом справедливости.

