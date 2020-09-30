Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил награду лучшему игроку третьего раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный твиттер турнира.

Форвард "молотобойцев" получил этот приз за успешное выступление в матче с Вулверхэмптоном. Украинец отличился двумя голами и двумя голами и двумя ассистами и помог своей команде победить со счетом 5:1.

В этом сезоне 30-летний игрок провел 4 поединка в футболке Вест Хэма, забив два гола и совершив три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вошел в сборную недели Кубка лиги по версии SofaScore.