Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил награду лучшему игроку третьего раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный твиттер турнира.

Форвард "молотобойцев" получил этот приз за успешное выступление в матче с Вулверхэмптоном. Украинец отличился двумя голами и двумя голами и двумя ассистами и помог своей команде победить со счетом 5:1.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN