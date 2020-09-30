Англия

Украинец получил награду от организаторов турнира.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил награду лучшему игроку третьего раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный твиттер турнира.

Форвард "молотобойцев" получил этот приз за успешное выступление в матче с Вулверхэмптоном. Украинец отличился двумя голами и двумя голами и двумя ассистами и помог своей команде победить со счетом 5:1.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 30, 2020

В этом сезоне 30-летний игрок провел 4 поединка в футболке Вест Хэма, забив два гола и совершив три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вошел в сборную недели Кубка лиги по версии SofaScore.