Football.ua собрал мнения прессы и фанатов об игре украинского форварда.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
23 сентября 2020, 12:37
Вест Хэм уверенно одолел Халл Сити в матче Кубка английской лиги со счетом 5:1. Лондонский клуб выходил на поле не в лучшем настроении, поскольку позитивные тесты на коронавирус сдали главный тренер Дэвид Мойес и двое футболистов.
Однако "молотобойцы" продемонстрировали уверенную, а настоящим героем стал украинский нападающий Андрей Ярмоленко, оформивший дубль и отдавший две результативных передачи.
Football.ua собрал реакцию британских СМИ и болельщиков Вест Хэма на выступление Ярмоленко.
"Совершил прекрасный кросс на Снодграсса, после которого он открыл счет, а также отдал результативную передачу на Алле во втором голе. Забил третий гол с пенальти, а в конце поединка забил и четвертый гол. На протяжении всего матча создавал угрозы сопернику. Стал настоящим кошмаром для Льюи Койла. Оценка за матч – 9", – так оценил выступление Ярмоленко портал Football London.
"Лучший игрок на поле сегодня — Андрей Ярмоленко", – кратко охарактеризовало игру украинца издание Evening Standard.
"Андрей Ярмоленко забил два гола и отдал два ассиста в матче, где на "молотобойцах" не сказалась новость о том, что Дэвид Мойес, Исса Диоп и Джон Кален сдали положительные тесты на коронавирус.
Ярмоленко теперь имеет девять голов и пять ассистов за 1700 минут в футболке Вест Хэма. В прошлом сезоне он пропустил два с половиной месяца из-за мышечной травмы", – так оценивает показатели 30-летнего игрока Sports Yahoo.
"Андрей Ярмоленко провел памятный матч за Вест Хэм, который разнес Халл Сити со счетом 5:1 и прошел в четвертый раунд Кубка лиги.
Бескомпромиссный украинец получил шанс проявить себя со старта и не разочаровал Дэвида Мойеса. Выйдя на правом фланге атаки, он завершил поединок с двумя голами и двумя ассистами и создал множество проблем для клуба из Первой лиги", – так оценил выступления Ярмоленко портал The Boot Room.
Реакция болельщиков Вест Хэма на игру Андрея Ярмоленко была даже более восторженной. Многие фанаты "молотобойцев" рассчитывают увидеть украинца в стартовом составе на матч 3-го тура АПЛ против Вулверхэмптона, который запланирован на 27 сентября.
"Я бы точно выпустил в старте Алле и Ярмоленко в воскресенье. Но Мойес этого не сделает", – говорится на странице AllSportsView.
"Ярмоленко провел ураганный поединок сегодня", – восхищается игрой Ярмоленко пользователь с ником Adam #GSBout.
"Ярмоленко выглядел очень впечатляюще сегодня вместе с Мануэлем Лансини, который становится другим игроком, когда получает доверие в последней трети.
Очень уверенное выступление, независимо от соперника. Вперед к воскресному матчу", – написал пользователь с ником Corey.
"Ярмоленко уже несколько месяцев демонстрирует свой класс", – считает пользователь Arun.
"Классное выступление от Ярмо! Ему просто нужен хороший забег с фланга", – простой рецепт от Boleyn Badger.
Отметим, что Ярмоленко получил максимальный балл за матч против Халла по версии WhoScored.