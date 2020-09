Вест Хэм уверенно одолел Халл Сити в матче Кубка английской лиги со счетом 5:1. Лондонский клуб выходил на поле не в лучшем настроении, поскольку позитивные тесты на коронавирус сдали главный тренер Дэвид Мойес и двое футболистов.

Однако "молотобойцы" продемонстрировали уверенную, а настоящим героем стал украинский нападающий Андрей Ярмоленко, оформивший дубль и отдавший две результативных передачи.

Football.ua собрал реакцию британских СМИ и болельщиков Вест Хэма на выступление Ярмоленко.

"Совершил прекрасный кросс на Снодграсса, после которого он открыл счет, а также отдал результативную передачу на Алле во втором голе. Забил третий гол с пенальти, а в конце поединка забил и четвертый гол. На протяжении всего матча создавал угрозы сопернику. Стал настоящим кошмаром для Льюи Койла. Оценка за матч – 9", – так оценил выступление Ярмоленко портал Football London.

"Лучший игрок на поле сегодня — Андрей Ярмоленко", – кратко охарактеризовало игру украинца издание Evening Standard.

"Андрей Ярмоленко забил два гола и отдал два ассиста в матче, где на "молотобойцах" не сказалась новость о том, что Дэвид Мойес, Исса Диоп и Джон Кален сдали положительные тесты на коронавирус.

Ярмоленко теперь имеет девять голов и пять ассистов за 1700 минут в футболке Вест Хэма. В прошлом сезоне он пропустил два с половиной месяца из-за мышечной травмы", – так оценивает показатели 30-летнего игрока Sports Yahoo.

"Андрей Ярмоленко провел памятный матч за Вест Хэм, который разнес Халл Сити со счетом 5:1 и прошел в четвертый раунд Кубка лиги.

Бескомпромиссный украинец получил шанс проявить себя со старта и не разочаровал Дэвида Мойеса. Выйдя на правом фланге атаки, он завершил поединок с двумя голами и двумя ассистами и создал множество проблем для клуба из Первой лиги", – так оценил выступления Ярмоленко портал The Boot Room.

Реакция болельщиков Вест Хэма на игру Андрея Ярмоленко была даже более восторженной. Многие фанаты "молотобойцев" рассчитывают увидеть украинца в стартовом составе на матч 3-го тура АПЛ против Вулверхэмптона, который запланирован на 27 сентября.

"Я бы точно выпустил в старте Алле и Ярмоленко в воскресенье. Но Мойес этого не сделает", – говорится на странице AllSportsView.

"Ярмоленко провел ураганный поединок сегодня", – восхищается игрой Ярмоленко пользователь с ником Adam #GSBout.

Yarmolenko looked very impressive tonight alongside Manuel Lanzini who looks a different player when he is given licence in the final third.



Real positive performance, irrespective of the opposition. Onto Sunday ⚒️