Украина

Украинский форвард получил оценку 9,9 за поединок с Халлом.

В матче 1/16 финала Кубка английский лиги Вест Хэм разгромил Халл Сити со счетом 5:1 и прошел в следующий раунд.

Нападающий Андрей Ярмоленко внес огромный вклад в победу "молотобойцев", отличившись двумя забитыми голами и двумя ассистами. По итогам матчей 1/16 финала украинский форвард вошел в символическую сборную от портала Sofascore, получив оценку 9,9. Выше оценка лишь у новичка Челси Кая Хаверца, оформившего хет-трик во встрече с Барнсли.

В новом сезоне Ярмоленко провел 4 поединка в футболке лондонцев, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил максимальный балл за матч против Халла по версии WhoScored.