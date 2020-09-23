Англия

До этого высокую результативность за одну игру показал Роберт Снодграсс.

Вест Хэм в 1/16 финала Кубка английской лиги принимал Халл и спокойно разобрался со своим соперником — 5:1.

В стартовом составе хозяев вышел Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

Это означает, что украинец — первый игрок за два года, кому удалось отличиться четырьмя результативными действиями в Кубке лиги. До этого подобным отличился его одноклубник Роберт Снодграсс в сентябре 2018 года против Максфилд Тауна.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил максимальный балл за матч против Халла по версии WhoScored.