До этого высокую результативность за одну игру показал Роберт Снодграсс.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
23 сентября 2020, 01:28
Вест Хэм в 1/16 финала Кубка английской лиги принимал Халл и спокойно разобрался со своим соперником — 5:1.
В стартовом составе хозяев вышел Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет два гола и две результативные передачи.
Это означает, что украинец — первый игрок за два года, кому удалось отличиться четырьмя результативными действиями в Кубке лиги. До этого подобным отличился его одноклубник Роберт Снодграсс в сентябре 2018 года против Максфилд Тауна.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил максимальный балл за матч против Халла по версии WhoScored.