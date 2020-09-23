Вест Хэм в 1/16 финала Кубка английской лиги принимал Халл и спокойно разобрался со своим соперником — 5:1

В стартовом составе хозяев вышел Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет два гола и две результативные передачи. 

Это означает, что украинец — первый игрок за два года, кому удалось отличиться четырьмя результативными действиями в Кубке лиги. До этого подобным отличился его одноклубник Роберт Снодграсс в сентябре 2018 года против Максфилд Тауна. 

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил максимальный балл за матч против Халла по версии WhoScored. 