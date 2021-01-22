Англия

Кипер перебрался в лондонский клуб.

Вратарь Брайтона и сборной Австралии Мэтью Райан перебрался в лондонский Арсенал.

Речь идет об аренде 28-летнего стража ворот до конца сезона.

👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!



The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝 — Arsenal (@Arsenal) January 22, 2021

"Мэтью — опытный вратарь и талантливый игрок, который поиграл в АПЛ. Он укрепит нашу команду своими знаниями игры на высшем уровне", — сказал технический директор "канониров" Эду.

Отметим, что Райан являлся лидером Брайтона в начале сезона, однако перестал попадать в заявку после матча с Фулхэмом 16-го декабря.

В текущем сезоне на его счету 11 матчей, два из которых он провел на ноль.

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