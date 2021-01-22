Кипер перебрался в лондонский клуб.
Мэтью Райан, getty images
22 января 2021, 13:55
Вратарь Брайтона и сборной Австралии Мэтью Райан перебрался в лондонский Арсенал.
Речь идет об аренде 28-летнего стража ворот до конца сезона.
"Мэтью — опытный вратарь и талантливый игрок, который поиграл в АПЛ. Он укрепит нашу команду своими знаниями игры на высшем уровне", — сказал технический директор "канониров" Эду.
Отметим, что Райан являлся лидером Брайтона в начале сезона, однако перестал попадать в заявку после матча с Фулхэмом 16-го декабря.
В текущем сезоне на его счету 11 матчей, два из которых он провел на ноль.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.