Вратарь Брайтона и сборной Австралии Мэтью Райан перебрался в лондонский Арсенал.

Речь идет об аренде 28-летнего стража ворот до конца сезона.

👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!



The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝