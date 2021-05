Англия

Предлагаем вам материал о пути корейского нападающего к вершине.

Весной 2020 года бритоголовый мужчина присел с автоматом M16 в Мосеулпо на острове Чеджу. Семьдесят лет назад его соотечественники тренировались на той же базе, готовясь к самому значимому сражению Корейской войны.

При поддержке Китая и Советского Союза Северная Корея в 1950 году двинулась на юг через Корейский полуостров, захватив почти всю материковую часть страны, кроме крошечной. Вулканический остров Чеджу, расположенный в 80 милях южнее, был одним из немногих мест, которые покинула Южная Корея. Оттуда войска отплыли к западу от Сеула в Инчхон, где они объединились с британскими и американскими силами для битвы, которая изменила ход конфликта. Это открыло путь современной Южной Корее.

Теперь одна из самых ярких звезд Южной Кореи приехала в Чеджу, чтобы служить своей стране, как и многие его предшественники. По традиции, Сон Хын Мин сбрил свои волосы по этому случаю, когда он научился стрелять из пистолета, прошел 30-километровый марш и подвергся воздействию слезоточивого газа на учениях, готовящих его к борьбе с химическим оружием.

В течение многих лет, обязательная военная служба Сона была спорной темой в Южной Корее. Не было известно, когда он мог быть призван в армию и на какой срок. Тренировки могли занять до 21 месяца — это грозило перечеркнуть всю его футбольную карьеру, и он знал это.

Но теперь, когда Тоттенхэм готовился выйти из изоляции в Англии, Сон закончил военную службу. Это было единственным потенциальным препятствием на пути его неустанного прогресса в качестве игрока Премьер-лиги, и оно исчезло.

С этого момента все, о чем ему нужно было беспокоиться, — это футбол. За девять месяцев, прошедших с тех пор, кореец продемонстрировал лучшую форму в своей карьере и в дальнейшем зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире.

И все, что потребовалось, — это четыре часа, когда он вместе с отцом устраивал изнурительные тренировки.

Отец и сын

Неуклонным прогрессом нападающий во многом обязан своему отцу и тому менталитету, который ему прививали с ранних лет. Сон Ун Чжон, которого некоторые фанаты прозвали "папа Хын Мин", был футболистом, который выступал на позиции нападающего южнокорейской команды до того, как травма прервала его карьеру в 28 лет.

Сон Хын Мин родился два года спустя, рос в городе Чхунчхон, в 50 милях к северо-востоку от Сеула, вместе со своим старшим братом. Оба были амбициозны в планах стать футболистами, их отец сказал им, что мастерство технических навыков — путь к успеху. Его методы тренировок были строгими и требовательными, достигая навязчивого уровня на грязном поле возле их дома, где они тренировались каждый божий день.

Сону приходилось жонглировать мячом три круга — один левой ногой, один правой, затем один обеими. Если он в какой-то момент уронил мяч, ему приходилось начинать заново с первого круга. Боясь своего отца, он никогда не осмеливался ослушаться — прохожий однажды угрожал вызвать полицию после того, как стал свидетелем того, как Сон получил яростную тираду от своего отца во время тренировки.

В другой раз, когда братья поссорились дома, их отец ответил особым наказанием. "Он дал нам четыре часа изнурительных тренировок", — рассказал Сон о том дне, когда ему было 10 лет. "Через два часа вы видите пол, как американские горки — мяч только один, а вы видите три". Сон ни разу не уронил мяч. "Речь шла о сосредоточенности", — сказал он.

Такая экстремальная подготовка окупилась — Сон присоединился к академии ФК Сеул и получил вызов в сборную Южной Кореи до 15 лет.

"Он не считался одним из лучших игроков в этой возрастной группе, но как только я увидел его навыки на первой тренировке, я подумал: "Эй, как я не слышал об этом парне?" — объясняет его товарищ по команде U15 Вон Чан Ён, защитник, который с тех пор стал звездой киберспорта.

"Он был потрясающим. Одна вещь, которую я помню в тот день, — это его способность бить обеими ногами — его удары были невероятно хорошими. Однажды я попытался заблокировать его выстрел, но в итоге просто ушел с дороги, потому что его сила так меня напугала. Это было похоже на бейсбольный мяч. Он был довольно худым, но его бедра были невероятно массивными, и он работал усерднее, чем кто-либо другой".

Трудный первый сезон

После того, как Почеттино упустил Сона в Саутгемптоне, в начале своей второй кампании в качестве босса "шпор" он заполучил игрока, которого хотел. Вскоре у Сона появился новый лучший друг.

"С первого дня у нас была особая связь, потому что мы могли вместе говорить по-немецки", — объясняет австрийский защитник Кевин Виммер, перешедший в Тоттенхэм из Кельна тремя месяцами ранее. "Его английский сначала был не лучшим, хотя он быстро совершенствовался — у него были уроки три раза в неделю. Однако ему было приятно, что он мог говорить со мной по-немецки, и мы так много времени проводили вместе.

После тренировки мы ходили в тренажерный зал или бассейн или играли на PlayStation на тренировочной базе — обычно в FIFA. Мы ходили вместе покупать еду, а еще у нас была своя отдельная группа в WhatsApp с другими игроками из команды, поэтому мы играли в Call of Duty дома. Мы стали близкими друзьями и остаемся ими — мы много общаемся по телефону или FaceTime.

"Он такой простой парень — ему не обязательно быть самым громким в комнате, но ему не потребовалось много времени, чтобы обосноваться в Тоттенхэме, потому что он из тех людей, которые нравятся всем. Он дарит вам хорошее настроение, потому что он всегда счастлив. Он серьезно настроен на поле, но если есть место для веселья, он дарит позитивную энергию. С ним всегда есть над чем посмеяться. Он важен не только как игрок, но и как персонаж для команды".

Экс-полузащитник "шпор" Райан Мейсон соглашается. "Если брать профессионального футболиста, то Сон соответствует всем критериям", — сказал он FFT. "Все очень любили его на тренировках. Он так много работал. Вы никогда ничего не слышали о его негативном отношении к сессиям, потому что он непревзойденный профессионал".

"Он к тому же скромный, хотя он — Дэвид Бекхэм из Южной Кореи и Азии. Южнокорейские фанаты начали прибывать очень быстро, в течение нескольких дней после его подписания. Я уверен, что некоторые из них сошли с первого рейса! Ты выходил с тренировочной площадки каждый день, и меня потрясло, сколько южнокорейцев было там — постоянно, под дождем, на ветру. Какой бы ни была погода, их будет куча, и все будут ждать Сонни".

С его переходом также прибыла группа и южнокорейских журналистов. "На каждом матче Тоттенхэма нас было как минимум пятеро, а иногда и десять, — говорит Ли Сон Мо, начавший освещать карьеру Сона в в Sports Seoul и Naver. "Мы брали у него интервью после большинства игр. Он уделял время корейским СМИ — мы были за это очень благодарны".

В первой кампании были яркие моменты: в первых двух домашних матчах он отметился дублем в Лиге Европы с Карабахом. Но он начал с первых минут только 13 матчей в чемпионате, забив всего четыре гола в высшем дивизионе. "Шпоры" боролись с Лестером за титул, поэтому пробиться в стартовый состав было сложно, при этом все еще адаптируясь к английской игре.

"Я помню, что в январе или феврале он мало играл, и у него был самый тяжелый момент в Тоттенхэме, — говорит Ли, — я волновался, поэтому после одной игры я ждал его — не задавать вопросы, а просто сказать ему несколько приятных слов, как южнокорейцу. Когда он проходил мимо, я спросил: "Ты в порядке?" Он улыбнулся и сказал: "Не волнуйся, я в порядке". Даже в самый тяжелый период он все еще был уверен в себе. В тот момент я почувствовал: "С этим парнем все будет хорошо". Тогда он был застенчивым, мягким человеком за пределами поля, но твердо уверен в себе. Он всегда был таким".

Эта уверенность была проверена в последний день сезона, когда Тоттенхэм проиграл Ньюкаслу 5:1, опустившись на третье место. Сон был заменен в перерыве, и тем летом всерьез задумался о том, чтобы отказаться от Премьер-лиги: Вольфсбург был готов вернуть его в Германию.

Душевная беседа с Почеттино убедила его остаться на тогда еще Уайт Харт Лейн. "Он мечтал попасть в Премьер-лигу, и он хотел остаться, но было важно, чтобы менеджер поговорил с ним и дал понять, что он по-прежнему его большой поклонник", — говорит Виммер. "Менеджер дал ему ощущение, что он по-прежнему важен".

Гамбург все-таки решился и не прогадал

В 2008 году Сона пригласили принять участие в молодежном проекте корейской футбольной федерации, что дало возможность 16-летним перспективным футболистам поиграть в Германии в течение года. Сон присоединился к Гамбургу вместе с молодыми товарищами Ким Мин Хеком и Ким Чен Пилем.

"Он сказал мне, что ему это нравится, и что он всегда ложился спать рано вечером, чтобы позаботиться о своем теле", — добавляет Вон. "Ким Чен Пиль сказал мне, что преданность Сона футболу доходит до сумасшествия".

Двое соотечественников Сона вернулись в Южную Корею через год и продолжили клубную карьеру в Японии. Изначально Гамбург не предлагал Сону контракт, поэтому, стремясь сделать карьеру в Европе, он провел переговоры с клубами Премьер-лиги — Блэкберном и Портсмутом. Ему не понравилось его первое погружение в английский футбол.

"Я не мог говорить на их языке, не знал ни слова, я был один, и мне было страшно", — сказал он позже. "Мое первое воспоминание об Англии было плохим".

Когда Сон произвел впечатление на чемпионате мира до 17 лет, забив три гола, а Южная Корея вышла в четвертьфинал в Нигерии, Гамбург передумал и предложил ему контракт. Он отказался от Премьер-лиги и вернулся в Германию, где уже начал изучать язык, чему способствовал просмотр бесчисленных дублированных эпизодов SpongeBob SquarePants.

Всего через месяц после того, как Сону исполнилось 18 лет, в предсезонке Гамбург принимал чемпионов Премьер-лиги Челси перед 47 000 болельщиков. Сон вышел на замену вместо 34-летнего Рууда ван Нистелроя и напугал Джона Терри своим давлением, вынудив защитника совершить ошибку, а затем промчался мимо Рикардо Карвалью и выстрелил точно в цель. Он выставил двух лучших центральных защитников в мире парочкой дураков.

"С первого дня мы увидели, что у него много качеств", — вспоминает бывшая бразильская звезда Зе Роберто, игравшая в тот день вместе с Соном. "Первое, что бросилось в глаза, — это его умение добивать, даже из-за пределов штрафной. Раньше он проводил так много занятий после основной тренировки — он оставался, чтобы попрактиковаться в ударах с Ван Нистелроем. Они всегда тренировались вместе и даже делали ставки на то, кто забьет больше голов — проигравший должен обслуживать своего товарища по команде во время следующего приема пищи!

"Очень немногие молодые игроки имели менталитет Сона — он всегда был готов учиться и совершенствоваться. Это действительно привлекло мое внимание. Азиатские игроки всегда были известны своей техникой, но не силой. У него было и то, и другое, и он тоже хорошо читал игру. Было ясно, что его ждет большое будущее. У него было все, чтобы стать футбольным феноменом".

Во время своего дебюта в чемпионате в 2010 году Сон стал самым молодым бомбардиром Бундеслиги в истории Гамбурга, поразив ворота Кельна.

"Каждый южнокорейский гражданин чувствовал, что это старт карьеры новой звезды", — говорит футбольный журналист Ли Сон Мо. "Когда Сон дебютировал за Гамбург, Парк Джи Сун из Манчестер Юнайтед начал сдавать. Южнокорейцам была нужна следующая звезда, которая сменила бы его, и тогда Сон забил свой фантастический дебютный гол в Бундеслиге. Это было идеальное время".

Сон попал в состав сборной Южной Кореи на январский Кубок Азии 2011 года, но был лишь запасным игроком, и не был так хорош, как раньше, после возвращения в Гамбург. Его отец объяснил это излишним питанием, когда он был на Кубке Азии. Сона ждало по три тренировки в день в течение всей летней паузы, чтобы вернуть максимальную физическую форму. Каждый божий день Сону приходилось делать 1000 ударов.

В 2012–2013 годах к Сону присоединился в Германии его брат, который играл в пятом дивизионе, но позже закончил с футболом и теперь работает в футбольной академии семьи в Чхунчхоне. "У него просто не было таланта", — честная и жесткая оценка отца.

Другие клубы обратили внимание на Сона. Сообщалось, что Тоттенхэм на одном этапе лидировал в гонке, в то время как Манчестер Юнайтед и Челси проявили интерес; Маурисио Почеттино тоже пытался переманить его в Саутгемптон. В итоге, Сон выбирал между Боруссией Д и Байером.

Он пошел по стопам иконы Южной Кореи Ча Бум Куна, который играл в Леверкузене в 1980-х годах. Вскоре Сон сделал свой первый хет-трик в матче против Гамбурга.

"Мы выиграли 5:3, и он был слишком быстр для них", — вспоминает бывший товарищ по команде Симон Рольфес, ныне спортивный директор клуба. "Он был хорошим игроком с большим потенциалом. Как полузащитник, я старался давать ему правильные передачи, чтобы он мог использовать свою скорость. Он играл слева, заходил под правую ногу и пытался отправить мяч в дальний угол. Он действительно много практиковался в этом".

Забив 12 голов в своем первом сезоне за Байер и 17 голов годом позже, Сон отправился в Тоттенхэм летом 2015 года за 22 миллиона фунтов стерлингов.

Привет, Сон плачет

Прежде чем приступить ко второму сезону в Англии, Сон в отчаянии сидел посреди поля в Белу-Оризонти, слезы текли по его лицу. Там, где Бразилия двумя годами ранее проиграла Германии 1:7, Южная Корея уступила Гондурасу 0:1 в четвертьфинале Олимпийских игр.

Шло время, и перспектива военной службы становилась все ближе.

Поскольку Южная Корея все еще технически находится в состоянии войны со своими соседями, армейская подготовка остается обязательной для каждого взрослого мужчины — и должна начинаться в возрасте 28 лет. Военная служба занимает 21 месяц — серьезная проблема для игрока в середине футбольной карьеры. но ранее льготы предоставлялись тем, кто добился значительного успеха для страны.

Парк Чжи Сун получил разрешение пройти ускоренный курс после того, как помог Южной Корее выйти на чемпионата мира 2002 года, в то время как экс-полузащитник Ньюкасла Ки Сон Юн получил аналогичное разрешение после выигрыша олимпийской медали в 2012 году.

Сон надеялся разрешить свое затруднительное положение, благодаря помощи Южной Корее в завоевании золота на Азиатских играх 2014 года, но Леверкузен отказался отпускать его для участия во время межсезонья. Олимпийские игры 2016 года были еще одной возможностью, которая пришла и ускользнула, и приближалось его 28-летие.

Он знал, что не может позволить себе потерять два года своей карьеры, но старался не говорить о ситуации публично. "Военные вопросы очень чувствительны в Южной Корее", — объясняет Ли Сон Мо. "Многие фанаты хотели, чтобы правительство предоставило Сону исключение, но между ними и людьми, которые были против, возник спор".

Разочарование Сона в Бразилии было также связано со спортом. Он плакал за свою страну не в первый раз, и не в последний. Он плакал после поражения в серии пенальти Японии на чемпионате Азии 2011 года и после того, как они вылетели на чемпионате мира в 2014 году. Он сделал то же самое на чемпионате мира 2018 года, сломавшись, когда президент Южной Кореи посетил раздевалку и попытался утешить его.

Такие эмоции только еще больше влюбили в него народ Южной Кореи.

"Отношение фанатов к Парк Чжи Суну и Сон Хын Мину на 100 процентов отличается", — говорит Ли. "Я всегда думал, что Парк был для нас как старший брат. Когда он начал выступать за Манчестер Юнайтед, европейский футбол стал национальным видом спорта для жителей Южной Кореи — до тех пор за ним следили немногие. Пять лет спустя Сон дебютировал, он был подростком, и болельщики считали его младшим братом — многие корейцы называют его "нашим Хыном". Это одна из причин, по которой люди так его обожают.

"В Южной Корее это еще и культурная вещь — гордость страны очень важна. Когда идешь на стадион "шпор" или когда они играли на Уэмбли, там было много южнокорейских флагов, потому что Сон — человек, которым гордится страна. Каждый раз, когда Сон забивает, южнокорейцы гордятся. Кроме того, он счастливый и красивый парень. Многие девушки называют его "моим будущим мужем", хотя его отец сказал — и он сказал также, — что он женится только после завершения карьеры, чтобы сосредоточиться на футболе. Сон и K-pop группа BTS сейчас самые большие южнокорейские знаменитости".

Бывший защитник "шпор" Кевин Виммер стал свидетелем этого воочию, когда приехал в страну на отдых с Соном. Сам этот человек всегда пытался преуменьшить свою известность, но родители Сона, которые живут с ним на севере Лондона, знали об обратном.

"Перед тем, как я поехал в Южную Корею, его родители сказали: "Он там очень известен", — вспоминает австриец. "Сонни всегда говорил мне: "Нет, это не так уж плохо", потому что вы никогда не слышали, чтобы он сказал что-то, чтобы показать вам, что он большая звезда.

"Потом мы приехали туда, и это было безумием. Если вы не увидите это своими глазами, вы не cможете этого представить. В аэропорту было так много съемочных групп только для него, и все люди сходили с ума, когда видели его, как будто он был рок-звездой. Мы ехали по городу, и он был на гигантских экранах Adidas, LG, как модель для этих крупных брендов. Когда мы ходили в ресторан, мы ели наедине, потому что иначе он не смог бы нормально есть — если кто-нибудь его увидит, они сойдут с ума.

"Когда мы гуляли, на нем всегда была шляпа и маска, поэтому люди не узнавали его сразу, но все равно узнавали потом и сходили с ума. Это было невероятно видеть — я подумал: "Боже мой, я не могу поверить в то, что ты сказал мне раньше!" Но он никогда не был невежливым ни с одним из этих людей. Он всегда фотографировался с ними, даже если на это у него ушло много времени".

Популярность Сона продолжает расти по мере роста его известности в Тоттенхэме. Во второй своей кампании в клубе он забил 21 гол во всех соревнованиях, а Тоттенхэм занял второе место — их лучший результат за 54 года. В начале этого сезона он стал первым азиатом, получившим награду Игрок месяца Премьер-лиги, а затем снова выиграл ее в апреле.

Начальные проблемы его первого периода в Англии были полностью позади. В то время как надежды на чемпионат мира по футболу 2018 года у Южной Кореи развеялись после всего лишь двух игр, Сон забил один из голов турнира, но команда проиграла Швеции, а затем корейцы добились сенсационной победы, выбив Германию в последнем групповом матче. Это был его первый соревновательный матч в качестве капитана национальной сборной.

Спокойствие в хаосе

Три месяца спустя Сон привел свою страну к славе и, наконец, получил освобождение от военной службы. Момент, который он назвал величайшим в своей карьере, произошел в Сибинонге, недалеко от столицы Индонезии Джакарты. Сон добился обеих целей, когда Южная Корея обыграла Японию в финале Азиатских игр 2018 года, а затем от радости промчался по полю. Мало того, что он привел свою страну к золоту, это означало, что ему придется прослужить в армии всего три недели, а не 21 месяц.

Опять же, "шпоры" позволили ему пропустить первый месяц сезона. Некоторое время Сон подчеркивал важность турнира для своих товарищей по международной команде.

"Мой близкий друг Хван Хи-Чан играл с Соном на чемпионате мира, а потом они проводили время вместе, — говорит Хван Ин-Бом, который в возрасте 21 года входил в состав той команды на Азиатских играх. "Однажды я разговаривал с ним по телефону, и он сказал мне, что только что вышел из сауны с Соном. Он сказал: "Вот, поговори с ним". Это был первый раз, когда я разговаривал с Соном — я нервничал, но он сказал: "Эй, оставайся в форме, мы обязательно должны выиграть Азиатские игры". Слова мотивировали меня".

С тех пор Хван стал постоянным игроком Южной Кореи и стал свидетелем дальнейших доказательств капитанских навыков Сона.

"Когда молодой игрок попадает в сборную, он первым подходит к нему", — говорит он. "Это напоминает мне о том, когда я впервые встретил его, и он так хорошо со мной обращался. Перед матчем он всегда разговаривает с игроками. Затем, как только игра начнется, мы сможем увидеть, как он старается. Он показывает пример".

Успех футболиста продолжался и в еврокубках. В ответном матче против Манчестер Сити в Лиге чемпионов Сон перевернул матч с ног на голову — подоспев к бесхозному мячу, он мгновенно сравнял счет, а после вывел Тоттенхэм вперед всего лишь через три минуты.

"Это была хаотичная игра, но он смог ее успокоить и вести себя так, как будто в ней ничего нет", — говорит Райан Мейсон FFT. "Это очень сложно сделать на высшем уровне — это то, что отличает хороших игроков от мирового класса. Сонни мирового класса".

Ли Сон Мо вспоминает, как это было в тот вечер в отеле Etihad. "Когда он забил свой первый гол, болельщики Сити сказали: "Ой, но все в порядке, мы все еще можем это сделать", — говорит он. "Когда он сразу же забил снова, наступила полная тишина. Это было против лучшей команды Премьер-лиги, против легендарного Пепа Гвардиолы, и южнокорейский игрок забил дважды за три минуты. Внутри мне хотелось кричать, но меня окружали тысячи фанатов Сити — я подумал: "Если я закричу сейчас, я умру!".

"Всегда были споры о том, кто является величайшим южнокорейским игроком — Парк, Сон или Ча Бом-Кун. До сих пор, если меня спрашивали, я отвечал "Парк". Но в ту ночь я изменил свое мнение — я подумал: "Теперь Сон его догнал". Я много раз брал интервью у Парка, и он также говорит, что Сон теперь превзошел его. Я считаю, что он лучший азиатский футболист всех времен. Когда вы думаете о великих азиатских игроках, большинство из них были отличными партнерами по команде — невоспетые герои вроде Парка. Но Сон меняет правила игры — он может уничтожить противника в одиночку. Он показывает, что азиатский игрок может быть одним из лучших в мире".

"Шпоры" вышли в свой первый финал Лиги чемпионов — даже если он снова закончился слезами для Сона, поражением от Ливерпуля в Мадриде. В том же году он был номинирован на Золотой мяч — заняв 22-е место, что стало самым высоким рейтингом для азиатских игроков.

Однако этот год стал годом неожиданного: три красные карточки за 17 матчей в Премьер-лиге. Сон был удален за фол против Джефферсона Лермы в матче с Борнмутом в апреле, а затем получил красную карточку за фол против Андре Гомеша в игре против Эвертона в ноябре нового сезона, в результате чего полузащитник сборной Португалии понес ужасный перелом и вывих лодыжки. Травма оставила Сона обезумевшим. Он сразу же извинился — его дисквалификация была отменена после того, как было решено, что сам подкат не был достоин красной карточки.

Месяц спустя южнокорейца снова удалили за то, что он ударил ногой по ребрам Антонио Рюдигера из Челси — решение, которое, по словам Сона, было жестким. "Я думаю, ему немного не повезло — он определенно не тот игрок, который обычно получает красную карточку", — говорит Кевин Виммер, хотя однажды Сон был удален за агрессивное поведение в Леверкузене. "Этот парень дважды ударил меня ногой, поэтому я встал и пнул его", — вспоминал Сон об этом инциденте. "Это нормально — улыбаться и быть милым, но я хочу победить".

С таким духом неудивительно, что он хорошо поработал под руководством Жозе Моуринью, который занял пост босса Тоттенхэма незадолго до той красной карточки в матче с Челси в декабре 2019 года. Португальский тренер быстро прозвал его Соналдо Назарио после того, как южнокореец забил фантастический гол в ворота Бернли в том же месяце, убегая от края своей штрафной площади. Это принесло ему престижную премию Пушкаша ФИФА за лучший гол года.

"Я был очень рад, когда он выиграл премию Пушкаша — это был такой красивый гол", — говорит Зе Роберто, который продолжает следить за карьерой Сона с тех пор, как они играли вместе в Гамбурге. "Он полностью заслужил это — он много работал для этого".

Но через два месяца после потрясающего матча с Бернли Сон сломал руку в матче с Астон Виллой, отыграл еще 89 минут и забил два гола, не осознавая серьезности травмы. Он выбыл на оставшуюся часть сезона, в то время как еще один лидер, Харри Кейн, также был недоступен. "Шпоры'' безропотно проиграли РБ Лейпциг в Лиге чемпионов и взяли одно очко в своих следующих трех играх Премьер-лиги, прежде чем коронавирус неожиданно остановил кампанию.

В то время как все его товарищи по команде сидели взаперти дома, ограничиваясь самыми базовыми формами тренировок, перерыв дал Сону возможность. Со времен Азиатских игр было неясно, когда он действительно сможет найти время для своей трехнедельной военной службы. В апреле, за три месяца до своего 28-летия, он отправился в Чеджу. К концу курса он даже получил награду за стрельбу — на этот раз с винтовкой, а не с футбольным мячом.

"Это было забавно", — смеется Виммер. "Это типично для него — он всегда хорошо стрелял! Хорошо, что он смог пойти и сделать это и знал, что все с военными делами наконец-то покончено. Теперь ему не нужно беспокоиться о том, что он должен сделать что-то подобное снова — раньше, возможно, он не был уверен, когда ему нужно будет это сделать и как долго это продлиться. Он может полностью сосредоточиться на футболе".

Ли Сон Мо считает, что это был ключевой момент не только в жизни Сона, но и в его футбольной карьере.

"Я уверен, что это очень помогло", — говорит он. "Завершение обучения могло дать ему не только чувство расслабления, но и чувство гордости: "Я южнокорейский мужчина, и я прошел свое обучение". Я сам служил в армии, и после того, как вы закончите обучение, вы почувствуете гордость".

"Сколько игроков Премьер-лиги прошли военную подготовку? Я слышал, что Мо Салаха, возможно, призвали, но ему не пришлось этого делать. Может быть, Сон единственный, кто сделал это в середине своей карьеры".

Человек, спасший Моуринью

Продленный сезон означал, что Сон все-таки смог завершить кампанию в Премьер-лиге. За четыре матча до конца сезона "шпоры" занимали десятое место. Тоттенхэм победил в матче с Арсеналом, а Сон забил один из голов. В итоге, Тоттенхэм финишировал шестым, попав в зону еврокубков. Второй год подряд Сон был назван лучшим игроком сезона в Тоттенхэме.

"Тот гол в ворота Арсенала изменил настроение, — говорит Ли. Я бы сказал, что Сон спас карьеру Моуринью в качестве менеджера. В первом сезоне Жозе "шпоры" были недостаточно хороши — ходили даже слухи, что его могут уволить. Если он облажается в Тоттенхэме, куда он пойдет?".

Высоко оценивая игру Сона, Моуринью даже одобрил боевой дух, который южнокореец продемонстрировал в яркой схватке между таймами с Уго Льорисом во время матча с Эвертоном. С помощью Сона кампания 2020-2021 годов началась положительно. Шпоры возглавляли таблицу Премьер-лиги в ноябре и декабре, а его январский гол дома Брентфорду — его 101-й гол за клуб — вывел их в финал Кубка лиги, теперь в одном шаге от их первого трофея с 2008 года. Это был 16-й гол Сона в этом сезоне, всего на пять меньше его лучшего результата за карьеру.

Его способность бить любой ногой также оказалась еще более полезной — статистика недавно показала, что за последние пять лет он забил больше голов слабой ногой, чем любой из других ведущих форвардов Премьер-лиги.

Результативные передачи тоже были на уровне: 14 к концу февраля, когда его смертельная связка с Харри Кейном вышла на новый уровень. Кейн забил все четыре гола с пасов Сона в сентябрьском матче против Саутгемптона.

"Их объединение было убийственным", — говорит бывший товарищ по команде Мейсон, который сейчас является тренером академии в Тотенхэме. "Когда в твоей команде есть Харри и Сонни, ты можешь обыграть любого в мировом футболе — они настолько хороши. В этом сезоне Сонни забил несколько невероятных голов, о которых можно подумать: "Вау!". Это его скорость и качество исполнения".

Он один из выдающихся игроков Премьер-лиги и обладатель военных наград — так есть ли что-нибудь, что Сон не может сделать?

"Он плохо готовит, — усмехается Виммер. "В другой раз мы поехали в Южную Корею с Кайлом Уокером и Беном Дэвисом и сделали кое-что для СМИ. Пришлось приготовить южнокорейское блюдо, потом судили, у кого это получается лучше всего. Я плохой повар, и я его победил!"

Сону еще предстоит освоить крикет, излюбленное времяпрепровождение игроков Тоттенхэма в наши дни. "Я пытался отбить мяч, но Джо Харт так сильно его бросил!". О гольфе он тоже не беспокоится. "Вы ударяете по мячу так далеко, как можете, а затем ищите его — это скучно", — размышлял он.

Футбол остается любовью всей жизни Сона, но, несмотря на все его достижения, ему еще не удалось выиграть трофей на клубном уровне.

"Это большая цель — для него большая мечта — выиграть что-нибудь с Тоттенхэмом", — говорит Виммер. "В прошлый раз, когда я разговаривал с ним, я сказал: "Вы должны ценить то, что вы играли последние пять лет на высшем уровне, и с каждым годом вы становились все лучше и лучше". Но он все еще недоволен — он не хочет сидеть сложа руки и расслабляться, он хочет стать еще лучше. Я очень надеюсь, что он выиграет трофей, потому что я думаю, что это единственное, чего не хватает".

Если он это сделает, это еще больше укрепит его статус лучшего азиатского игрока всех времен. "Я не думаю, что в Южной Корее будет такой игрок, как Сон, в ближайшие 100 лет", — говорит Вон Чан Ён, друг, который уклонялся от его ударов, когда они вместе тренировались почти 15 лет назад.

Вон с самого начала знал, насколько хорош Сон Хын Мин. Теперь весь мир тоже.

По материалам Four Four Two.