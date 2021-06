Крайний защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд получил вызов с сборную Англии на предстоящее Евро-2020, однако выступить на нем молодой фулбек не сможет.

Как сообщает официальный сайт "трех львов", 22-летний англичанин не поедет с национальной сборной на чемпионат Европы из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Австрией, поэтому футболист вернется в Ливерпуль для реабилитации.

Напомним, незадолго до конца основного времени поединка с австрийцами Трент Александер-Арнольд неудачно поставил опорную ногу, совершая вынос мяча от боковой границы поля, в результате чего получил повреждение.

The moment Trent Alexander-Arnold picked up his injury 😔 pic.twitter.com/KcjbO7JcuC