Нападающий Эвертона Андрос Таунсенд стал автором лучшего гола месяца в сентябре.

Англичанин забил потрясающий гол из-за пределов штрафной в матче 4 тура в ворота Бернли.

A divine goal 🚀



🌟 @andros_townsend’s strike has been named as @budfootball Goal of the Month 🌟#PLAwards pic.twitter.com/b5W9YhMuYW