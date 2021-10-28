Англия

Наставник Реала посочувствовал коллеге по тренерскому цеху.

Мадридский Реал в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги сыграл вничью на своем поле против Осасуны (0:0), однако все равно сумел подняться на лидирующую строчку в турнирной таблице национального первенства.

Поскольку наиболее поздний матч среды в испанском первенстве завершился уже в следующие сутки, то коллектив Карло Анчелотти успел узнать о результате игры в столице Испании между Райо Вальекано и каталонской Барселоной (1:0), итогом которой стало увольнение с поста главного тренера "блаугранас" Рональда Кумана.

Однако, когда журналисты на послематчевой пресс-конференции задавали вопрос итальянскому наставнику относительно дальнейшей судьбы его визави по тренерскому цеху, то информации о решении руководства Барселоны еще не было.

"Послушайте, меня много раз увольняли с должности походу моей карьеры. И ничего, никто еще не умер, все счастливы. Это часть работы, нравится вам это или нет.

Пока ты находишься в должности, ты должен выкладываться на все сто процентов. Если уволили — ничего страшного, нужно продолжать идти вперед с чистой совестью и пониманием того, что ты отдал делу всего себя. Я считаю, что Куман дал Барселоне все, что способен был дать", — заключил Анчелотти.

Отметим, что главным претендентом на пост наставника Барселоны над данный момент продолжает оставаться экс-полузащитник "блаугранас" Хави.