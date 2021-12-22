Воспитанник "канониров" отметился забитым в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Чарли Патино, Арсенал
22 декабря 2021, 00:41
Арсенал одержал более чем уверенную победу над Сандерлендом и вышел в полуфинал Кубка английской лиги (5:1).
Подопечные Микеля Артеты экспериментальным составом забили в ворота одного из лидеров третьего дивизиона Англии пять мячей, а автором последнего из них стал юный центральный полузащитник Чарли Патино.
18-летний воспитанник "канониров" вышел на замену вместо Эмиля Смита-Роу на 80 минуте, тем самым дебютировав за первую команду Арсенала, а уже на 90+1 минуте англичанин отметился забитым мячом после передачи Николя Пепе.