Арсенал одержал более чем уверенную победу над Сандерлендом и вышел в полуфинал Кубка английской лиги (5:1).

Подопечные Микеля Артеты экспериментальным составом забили в ворота одного из лидеров третьего дивизиона Англии пять мячей, а автором последнего из них стал юный центральный полузащитник Чарли Патино.

18-летний воспитанник "канониров" вышел на замену вместо Эмиля Смита-Роу на 80 минуте, тем самым дебютировав за первую команду Арсенала, а уже на 90+1 минуте англичанин отметился забитым мячом после передачи Николя Пепе.

⚡️ Charlie Patino 🔴 The 886th player to represent The Arsenal 😍 Scores on his debut! pic.twitter.com/UfuE79j4nO

A debut goal for The Arsenal…



We are SO proud of you, @CharliePatino10 ❤️ pic.twitter.com/lvw05PJ7ci