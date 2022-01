Английская Премьер-лига продолжает подводить итоги декабря 2021 года, определив лучший гол прошлого месяца в чемпионате страны.

Так, автором лучшего гола декабря стал нападающий Александр Ляказетт, который отметился забитым мячом в поединке 16-го тура английского первенства против Саутгемптона (3:0).

Точный удар французского форварда в верхний угол ворот "святых" получился эффектным, однако большего внимания заслуживают слаженные действия игроков Арсенала непосредственного перед голом.

В одной из своих атак, которая началась с паса вратаря Аарона Рамсдейла, "канониры" образцово вышли из-под прессинга соперника с помощью многочисленных коротких пасов, результатами чего стали выход Букайо Сака в свободную зону на правом фланге, точный прострел англичанина на Ляказетта в центр штрафной площади Саутгемптона и не менее точный удар француза.

Видео гола Александра Ляказетта:

Presenting your winner of the @PremierLeague Goal of the Month for December... 🥁@Arsenal's @LacazetteAlex! pic.twitter.com/AXMUXbZ7Mb