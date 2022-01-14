Англия

"Канониры" мастерски вышли из-под прессинга игроков Саутгемптона красивой комбинацией, которая завершилась голом Александра Ляказетта.

Английская Премьер-лига продолжает подводить итоги декабря 2021 года, определив лучший гол прошлого месяца в чемпионате страны.

Так, автором лучшего гола декабря стал нападающий Александр Ляказетт, который отметился забитым мячом в поединке 16-го тура английского первенства против Саутгемптона (3:0).

Точный удар французского форварда в верхний угол ворот "святых" получился эффектным, однако большего внимания заслуживают слаженные действия игроков Арсенала непосредственного перед голом.

В одной из своих атак, которая началась с паса вратаря Аарона Рамсдейла, "канониры" образцово вышли из-под прессинга соперника с помощью многочисленных коротких пасов, результатами чего стали выход Букайо Сака в свободную зону на правом фланге, точный прострел англичанина на Ляказетта в центр штрафной площади Саутгемптона и не менее точный удар француза.

Видео гола Александра Ляказетта:

Видео голов, которые также претендовали на звание лучшего в АПЛ по итогам декабря:

🧙‍♂️ Bernardo

🚴 Maupay

🎯 Mount

🔥 Moura

⏱ Gray

🤝 Lacazette

🚀 De Bruyne

🚀 Alexander-Arnoldpic.twitter.com/f74X3A8OeM — Budweiser Football (@budfootball) January 8, 2022

Напомним, что лучшим тренером в АПЛ по итогам декабря 2021 года стал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, тогда как лучшим футболистом признали также представителя "горожан" — Рахима Стерлинга.