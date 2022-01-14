"Канониры" мастерски вышли из-под прессинга игроков Саутгемптона красивой комбинацией, которая завершилась голом Александра Ляказетта.
Александр Ляказетт, АПЛ
14 января 2022, 17:11
Английская Премьер-лига продолжает подводить итоги декабря 2021 года, определив лучший гол прошлого месяца в чемпионате страны.
Так, автором лучшего гола декабря стал нападающий Александр Ляказетт, который отметился забитым мячом в поединке 16-го тура английского первенства против Саутгемптона (3:0).
Точный удар французского форварда в верхний угол ворот "святых" получился эффектным, однако большего внимания заслуживают слаженные действия игроков Арсенала непосредственного перед голом.
В одной из своих атак, которая началась с паса вратаря Аарона Рамсдейла, "канониры" образцово вышли из-под прессинга соперника с помощью многочисленных коротких пасов, результатами чего стали выход Букайо Сака в свободную зону на правом фланге, точный прострел англичанина на Ляказетта в центр штрафной площади Саутгемптона и не менее точный удар француза.
Видео гола Александра Ляказетта:
Видео голов, которые также претендовали на звание лучшего в АПЛ по итогам декабря:
Напомним, что лучшим тренером в АПЛ по итогам декабря 2021 года стал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, тогда как лучшим футболистом признали также представителя "горожан" — Рахима Стерлинга.