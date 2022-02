Экс-наставник Вольфсбруга и Нюрнберга Валерьян Исмаэль больше не является главным тренером Вест Бромвича Альбион.

Руководство "дроздов" приняло решение сменить наставника по ходу сезона. Отметим, что после 29-го тура Чемпионшипа ВБА расположился на пятом месте, имея в своем активе 45 набранных баллов.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Valérien Ismaël has today left his position as head coach.