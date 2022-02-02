Англия

Француз не смог доработать полноценный сезон с английским клубом.

Экс-наставник Вольфсбруга и Нюрнберга Валерьян Исмаэль больше не является главным тренером Вест Бромвича Альбион.

Руководство "дроздов" приняло решение сменить наставника по ходу сезона. Отметим, что после 29-го тура Чемпионшипа ВБА расположился на пятом месте, имея в своем активе 45 набранных баллов.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Valérien Ismaël has today left his position as head coach. — West Bromwich Albion (@WBA) February 2, 2022

Экс-футболист Баварии возглавил англичан летом 2021 года, подписав соглашение сроком на четыре сезона.

От идущего на первом месте в Чемпионшипе Фулхэма ВБА отделяло 13 очков.