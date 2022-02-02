Француз не смог доработать полноценный сезон с английским клубом.
валерьян исмаэль, getty images
02 февраля 2022, 16:18
Экс-наставник Вольфсбруга и Нюрнберга Валерьян Исмаэль больше не является главным тренером Вест Бромвича Альбион.
Руководство "дроздов" приняло решение сменить наставника по ходу сезона. Отметим, что после 29-го тура Чемпионшипа ВБА расположился на пятом месте, имея в своем активе 45 набранных баллов.
Экс-футболист Баварии возглавил англичан летом 2021 года, подписав соглашение сроком на четыре сезона.
От идущего на первом месте в Чемпионшипе Фулхэма ВБА отделяло 13 очков.