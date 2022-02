Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли признан лучшим футболистов в составе "канониров" в январе.

В минувшем месяце форвард провел пять поединков в составе Арсенала, не отличившись результативными действиями. Стоит отметить, что в январе "канониры" не сумели одержать ни одной победы, а также всего один раз поразили ворота соперника — в матче 21-го тура АПЛ против Манчестер Сити отличился Букайо Сака.

🏆 Player of the Month



✅ December

✅ January



Well played, @GabiMartinelli 👏