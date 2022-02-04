Болельщики Арсенала снова признали бразильца лучшим в составе команды.
габриэль мартинелли, getty images
04 февраля 2022, 20:09
Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли признан лучшим футболистов в составе "канониров" в январе.
В минувшем месяце форвард провел пять поединков в составе Арсенала, не отличившись результативными действиями. Стоит отметить, что в январе "канониры" не сумели одержать ни одной победы, а также всего один раз поразили ворота соперника — в матче 21-го тура АПЛ против Манчестер Сити отличился Букайо Сака.
Для Мартинелли эта награда стала второй кряду.
Ранее бразилец был назван лучшим игроком Арсенала в декабре.